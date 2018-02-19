Обязательно посмотрите! Документальные фильмы, которые поменяют ваше мировоззрение!

1. Век Личности (Век эгоизма) / The Century of the Self

Документальный фильм «Век эгоизма» состоит из четырёх частей, которые описывают как крупные корпорации и политики использовали представления Фрейда и постфрейдистских течений о человеческой природе, чтобы манипулировать обществом и общественными ценностями в 20 веке. Особое внимание уделили влиянию Эдуарда Бернайса, «отца общественных отношений» и племянника Фрейда, на американскую культуру, бизнес и политику. Это хорошо продуманный документальный фильм с интересно построенным повествованием.

2. Космос: Персональное путешествие с Карлом Саганом / Carl Sagan’s Cosmos: A Personal Voyage

Это культовое кино часто называют «величайшей учебной серией всех времён», не потерявшей актуальности даже спустя 30 лет. Карл Саган — ученый-астроном и биолог, известнейший популяризатор науки, обладал удивительной способностью — говорить о сложных понятиях простым языком и без ущерба для содержания.

Фильм рассказывает как об устройстве вселенной, так и истории жизни и истории человечества. Если вас хоть капельку интересует, как устроена Вселенная, отправляйтесь в 13-серийное путешествие в космос с этим документальным сериалом.

3. Любовь, реальность и переходный период / Love, Reality, and the Time of Transition

Этот документальный фильм приближает нас к размышлениям о «новой эпохе», на тему «Всё, что тебе нужно – это любовь», ставит под сомнение всеобъемлемость слова «любовь» и отказ от негативной реальности. Что же это за чувство и правильно ли мы его понимаем?

4. 2012: время перемен / 2012: Time for Change

Кино, снятое под руководством Даниэля Пинчбека, охватывает такие темы, как стабильность, разум и расширение сознания, энергия, духовность, племенные ритуалы, психоделические переживания, экономика, социальные отношения и многое другое.

В картине исследуют постоянно растущие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и предлагают неожиданно продуманные решения, уже доступные для внедрения через использование современных технологий.

5. Корпорация / The Corporation

В фильме рассматривается корпорация, как человек с признаками психопатии. Большинство ежедневно потребляемых нами товаров, услуг, информации и развлечений происходит от огромных транснациональных корпораций. Но что, если эта структура, доминирующая в нашем существовании, сумасшедшая?

Фильм убедительно повествует о зле, на которое идут крупные организации во имя прибыли. Рассуждения подкреплены документальными фактами и интервью, которые брали у руководителей корпораций.

6. Барака / Baraka

Это мощный визуальный шедевр, который унесёт вас в экскурсию по земному шару. В фильме используются невербальные средства повествования, поэтому он не нуждается в переводе. Просто наблюдайте за великолепными образами, слушайте звуки природы и этническую музыку. Это документальное кино о нашей планете и многообразии жизни на ней.

7. Анима / Anima (2011)

Совместный документальный проект нескольких режиссёров, содержащий сюжеты с идеями от всемирно известных философов. Темы включают в себя креативность, силу личности и коллективную мощь для проявления собственной реальности. Содержимое даёт невероятную пищу для размышлений.

8. Точка Зеро: Часть 2 – Структура бесконечности / Zero Point: Volume II – The Structure of Infinity

В «Структуре бесконечности» главное внимание занимает фрактальная природа Вселенной. Посредством изучения множества Мандельброта и фрактальной геометрии «часть вторая» переносит зрителей в путешествие по фрактальной Вселенной, завершающееся переключением внимания на природу самой реальности.

Рекомендуем посмотреть первый том, если вы не знакомы с другими работами британского писателя и журналиста Грэма Хэнкока.

9. Дом / Home

За последние 200 000 лет люди нарушили баланс на планете Земля, который устанавливался на протяжении почти четырёх миллиардов лет эволюции. Учёные говорят, что у нас осталось 10 лет, чтобы переломить эту тенденцию, изменить структуру потребления и образ жизни, предотвратить истощение природных ресурсов и катастрофическое изменение климата.

Кинофильм «Дом» – это режиссёрский дебют художника-активиста Яна Артюса-Бертрана, который снял ошеломляющие воздушные кадры из более пятидесяти стран.

10. ДМТ: молекула Духа / DMT: The Spirit Molecule