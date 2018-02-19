Обязательно посмотрите! Документальные фильмы, которые поменяют ваше мировоззрение!

Это кино предлагает исключительный взгляд на историю, настоящее и будущее человечества, материал для размышлений, расширяющий сознание и кругозор, пишет Cluber.com.ua.
1. Век Личности (Век эгоизма) / The Century of the Self
Документальный фильм «Век эгоизма» состоит из четырёх частей, которые описывают как крупные корпорации и политики использовали представления Фрейда и постфрейдистских течений о человеческой природе, чтобы манипулировать обществом и общественными ценностями в 20 веке. Особое внимание уделили влиянию Эдуарда Бернайса, «отца общественных отношений» и племянника Фрейда, на американскую культуру, бизнес и политику. Это хорошо продуманный документальный фильм с интересно построенным повествованием.
2. Космос: Персональное путешествие с Карлом Саганом / Carl Sagan’s Cosmos: A Personal Voyage
Это культовое кино часто называют «величайшей учебной серией всех времён», не потерявшей актуальности даже спустя 30 лет. Карл Саган — ученый-астроном и биолог, известнейший популяризатор науки, обладал удивительной способностью — говорить о сложных понятиях простым языком и без ущерба для содержания.
Фильм рассказывает как об устройстве вселенной, так и истории жизни и истории человечества. Если вас хоть капельку интересует, как устроена Вселенная, отправляйтесь в 13-серийное путешествие в космос с этим документальным сериалом.
3. Любовь, реальность и переходный период / Love, Reality, and the Time of Transition
Этот документальный фильм приближает нас к размышлениям о «новой эпохе», на тему «Всё, что тебе нужно – это любовь», ставит под сомнение всеобъемлемость слова «любовь» и отказ от негативной реальности. Что же это за чувство и правильно ли мы его понимаем?
4. 2012: время перемен / 2012: Time for Change
Кино, снятое под руководством Даниэля Пинчбека, охватывает такие темы, как стабильность, разум и расширение сознания, энергия, духовность, племенные ритуалы, психоделические переживания, экономика, социальные отношения и многое другое.
В картине исследуют постоянно растущие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и предлагают неожиданно продуманные решения, уже доступные для внедрения через использование современных технологий.
5. Корпорация / The Corporation
В фильме рассматривается корпорация, как человек с признаками психопатии. Большинство ежедневно потребляемых нами товаров, услуг, информации и развлечений происходит от огромных транснациональных корпораций. Но что, если эта структура, доминирующая в нашем существовании, сумасшедшая?
Фильм убедительно повествует о зле, на которое идут крупные организации во имя прибыли. Рассуждения подкреплены документальными фактами и интервью, которые брали у руководителей корпораций.
6. Барака / Baraka
Это мощный визуальный шедевр, который унесёт вас в экскурсию по земному шару. В фильме используются невербальные средства повествования, поэтому он не нуждается в переводе. Просто наблюдайте за великолепными образами, слушайте звуки природы и этническую музыку. Это документальное кино о нашей планете и многообразии жизни на ней.
7. Анима / Anima (2011)
Совместный документальный проект нескольких режиссёров, содержащий сюжеты с идеями от всемирно известных философов. Темы включают в себя креативность, силу личности и коллективную мощь для проявления собственной реальности. Содержимое даёт невероятную пищу для размышлений.
8. Точка Зеро: Часть 2 – Структура бесконечности / Zero Point: Volume II – The Structure of Infinity
В «Структуре бесконечности» главное внимание занимает фрактальная природа Вселенной. Посредством изучения множества Мандельброта и фрактальной геометрии «часть вторая» переносит зрителей в путешествие по фрактальной Вселенной, завершающееся переключением внимания на природу самой реальности.
Рекомендуем посмотреть первый том, если вы не знакомы с другими работами британского писателя и журналиста Грэма Хэнкока.
9. Дом / Home
За последние 200 000 лет люди нарушили баланс на планете Земля, который устанавливался на протяжении почти четырёх миллиардов лет эволюции. Учёные говорят, что у нас осталось 10 лет, чтобы переломить эту тенденцию, изменить структуру потребления и образ жизни, предотвратить истощение природных ресурсов и катастрофическое изменение климата.
Кинофильм «Дом» – это режиссёрский дебют художника-активиста Яна Артюса-Бертрана, который снял ошеломляющие воздушные кадры из более пятидесяти стран.
10. ДМТ: молекула Духа / DMT: The Spirit Molecule
В фильме рассматриваются возможности и роль молекулы ДМТ (предположительно, синтезируемой загадочной пинеальной железой) для человека. Врачи, учёные-физики, художники и духовные искатели совместно исследуют и количественно оценивают последствия от применения ДМТ (диметилтриптамина), потенциально мощнейшего психотропного вещества в мире.