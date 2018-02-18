Девушка, которую сняли на камеру во время секса на работе: я дорого поплатилась

Кейтлин и ее коллега предались любовным утехам прямо в офисе и не подозревали, что мимо окон в этот момент проходили проживающие неподалеку девушки, которые и сняли происходящее на камеру мобильного телефона. Видео практически сразу попало в Сеть и стало вирусным, но для Кейтлин на этом дело не закончилось…

Как пишет The Sun, семья девушки окрестила ее «Ким Кардашян из Нориджа», а босс Кейтлин признался журналистам, что видел, как она постоянно флиртовала с коллегой. Сама девушка призналась, что это был «момент помутнения, полного безумия».

«Я дорого поплатилась за глупую ошибку. Не думала, что я буду той самой идиоткой, которая попадется за таким занятием. Да, я флиртовала на работе в течение пары неделей, но это не предвещало ничего серьезного. Я только закончила свою смену, он еще работал, и вот как-то так получилось. Ну а что было дальше – и так уже видел весь мир», - рассказала она журналистам.

Как признается Кейтлин, она была совершенно опустошена, когда ей показали видео. «Я чуть не сорвалась и не сбежала в Бразилию. Я должна была удалить все аккаунты в социальных сетях из-за злорадных комментариев, я неделю была в бешенстве», - говорит она.