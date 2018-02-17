Скорпионам лучше отказаться от поездок! А что звезды уготовили другим знакам Зодиака?

Будьте экономны – излишняя расточительность неуместна и может повлечь за собой серьезные проблемы. Наладить отношения с родственниками и любимым человеком помогут оптимизм и чувство юмора. Очень приятной будет встреча со старыми друзьями или бывшими коллегами, приятные воспоминания поднимут вам настроение.

Дева

Не самый лучший день с точки зрения профессиональной деятельности – вам предстоит заниматься решением разнообразных проблем, спешно получать новые знания и приобретать опыт, который вряд ли окажется полезным. Встречи и переговоры пройдут не так, как хотелось бы, да и заручиться поддержкой влиятельных особ вряд ли удастся. Денежные поступления маловероятны, а вот неожиданные расходы не исключены.

В сфере личных отношений ситуация складывается более благоприятная, поводов для беспокойства не возникнет. Можно найти общий язык с представителями старшего поколения, а также заручиться поддержкой любимого человека, которая для вас сейчас очень важна.

Весы

День неоднозначный, тенденции его противоречивы; возможны как небольшие победы, так и досадные неудачи. Не стоит рассчитывать на легкие успехи в профессиональной сфере – трудностей не возникнет лишь у тех, кто давно заручился поддержкой влиятельных людей. Возможны финансовые трудности, неожиданные расходы, связанные с поездками и проведением досуга. При этом все запланированные покупки будут удачными.

Юным представителям знака представится возможность легко решить все проблемы в личной жизни. Весы более зрелого возраста могут рассчитывать на успех в этой важной сфере лишь в том случае, если готовы пересмотреть собственное поведение и отказаться от некоторых заблуждений.

Скорпион

Скорпионам стоит воздержаться от поездок и не слишком утомлять себя физической работой – велика вероятность недомоганий, простудных заболеваний. Профессиональные дела идут неплохо: благодаря незаурядной фантазии представители данного знака смогут быстро справиться с проблемами, ставившими в тупик других. Руководство оценит ваши успехи, однако плоды своих трудов вы будете пожинать несколько позже. Возможны небольшие денежные поступления, не исключено возвращение старого долга.

Развитие личных отношений не даст поводов для тревоги и беспокойства. Свойственные вам спокойствие и уверенность в себе способствуют росту авторитета в семье; любимый человек также вряд ли захочет вступать с вами в споры.

Стрелец

Легкий и приятный день, не слишком богатый событиями, но дающий возможность обдумать происходящее вокруг и сделать ряд верных выводов. Коллеги не раз обратятся к вам за советом; спокойно делитесь полученной информацией – щедрость такого рода принесет замечательные плоды. Некоторых представителей знака ждет важная деловая встреча, исход которой наилучшим образом скажется на дальнейшем развитии их карьеры.

Вы легко находите общий язык с близкими людьми, проявляете миролюбие, сглаживаете все конфликты. Общение с друзьями будет приятным, а в новой компании вы можете встретить человека, отношения с которым принесут много радости.

Козерог

Проблемы, решением которых вам предстоит сегодня заниматься, окажутся несколько более серьезными, чем казалось, поэтому придется внести некоторые изменения в ранее составленные планы. Близкие люди могут выказывать некоторое недовольство вашей погруженностью в работу; постарайтесь не доводить дело до серьезного конфликта, уделите внимание и семейным делам.

Нежелательны поездки, романтическое путешествие вряд ли оправдает ожидания влюбленных. Будьте терпеливы с представителями старшего поколения – им не просто понять, чем продиктованы ваши недавние поступки. Активный отдых и занятия спортом способствуют росту жизненного тонуса.

Водолей

Водолеям придется уделить немало времени решению семейных проблем, причем рассчитывать на помощь и поддержку родственников могут далеко не все представители данного знака. В профессиональной сфере складывается неплохая ситуация, однако преодоление трудностей потребует терпения, проявлять которое вы сегодня не склонны. Не идите на поводу у своих капризов и прислушивайтесь к советам представителей старшего поколения.

День подходит для общения с друзьями, встреч, посещения увеселительных заведений. Новые знакомства обещают быть приятными, хотя вряд ли перерастут в серьезные отношения. Возможно получение приятных подарков и небольших денежных сумм.

Рыбы

Рыбам не стоит придавать большое значение профессиональным неприятностям – влияние негативных тенденций быстро пойдет на спад, и уже в середине дня станет ясно, что следует делать, чтобы ситуация стабилизировалась. Помощь коллег и единомышленников будет очень кстати; трудолюбивым и исполнительным представителям знака гарантировано одобрение руководства.