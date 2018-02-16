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Ужас! Стала известна причина развода Дженнифер Энистон

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Дженнифер Энистон и Джастин Теру

ФОТО: Scanpix

Ранее популярные актеры Дженнифер Энистон и ее супруг Джастино Теру объявили о разводе.

По словам пары, они вместе приняли это решение в конце 2017 года. Как передают американские СМИ, разногласия пары начались из-за увлечения Теру компьютерными играми.

По словам Энистон, ее супруг — заядлый геймер, который любит проводить вечера за компьютером и играть по сети со своими друзьями. Получается, что супруг променял известную актрису и просто красавицу на компьютерные игры.

Актриса уже сообщила, что продает дом, где проходила свадьба Энистон и Теру.

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