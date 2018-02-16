Актриса упала с 14-го этажа, выжила, прошла в квартиру, где умерла от ножевых ранений

По словам очевидца, девушка, имя которой не раскрывается, упала на асфальт, после чего встала, поправила одежду и зашла в подъезд дома. Ее тело обнаружили сотрудники скорой помощи в квартире на полу с множественными колото-резаными ранами на теле. Медэкспертиза показала, что перед смертью она употребляла психотропные вещества, пишет Lenta.ru.