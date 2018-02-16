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  • Актриса упала с 14-го этажа, выжила, прошла в квартиру, где умерла от ножевых ранений

Актриса упала с 14-го этажа, выжила, прошла в квартиру, где умерла от ножевых ранений

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Поминальная свеча.

ФОТО: Liis Treimann

Несовершеннолетняя актриса, ученица одной из московских театральных студий выжила после падения с 14-го этажа и через несколько минут скончалась от множественных ножевых ранений. Об этом пишет газета «Московский комсомолец» в пятницу, 16 февраля.

По словам очевидца, девушка, имя которой не раскрывается, упала на асфальт, после чего встала, поправила одежду и зашла в подъезд дома. Ее тело обнаружили сотрудники скорой помощи в квартире на полу с множественными колото-резаными ранами на теле. Медэкспертиза показала, что перед смертью она употребляла психотропные вещества, пишет Lenta.ru.

Мать девушки в это время была на работе, погибшая связалась с ней перед падением. Женщина была обеспокоена поведением дочери и решила вызвать на дом медиков.

Отмечается, что девушка наблюдалась у нарколога из-за пристрастия к запрещенным веществам.

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