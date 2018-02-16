Зима без аварий: 20 советов автомобилистам

Хочешь пережить зиму без царапин и аварий? Тогда все маневры на авто делай плавно, соблюдай дистанцию, содержи зеркала в чистоте, и кровь из носа переобуйся. Больше подробностей читай в статье.
Летом стать участником ДТП — плевое дело. Зимой эти шансы увеличиваются втрое. Чтобы ты и твой любимый Lanos пережили этот холодный сезон без аварий и царапин, всегда помни о следующих правилах, пишет Mport.ua.
1. Соблюдай дистанцию
Нет, соблюдай большую дистанцию. Нет, соблюдай огромную дистанцию. У тебя должна быть такая дистанция, чтобы между тобой и впереди идущей машиной мог поместиться еще один автомобиль. Только так в аварийной ситуации сможешь вовремя оттормозиться или перестроиться.
2. Все маневры делай плавно
Каждый твой маневр должен быть понятен и предсказуем всем окружающим участникам движения. Включай поворотник не после маневра, а хотя бы за 3 секунды до него.
3. Не спеши
Тебе наверняка летом приходила в голову мысль “почему в городе нельзя ездить быстрее 60 км/ч“. Так вот, ограничение 60 км/ч существует из расчета не перевешивать знаки в соответствии с погодой и временем года. Просто взяли самую безопасную скорость для любой погоды, времени суток и времени года. Хочется кому-то что-то доказать? Тогда езжай на трек, и гоняйся там сколько влезет.
4. Купи новые дворники
Как узнать, хорошие у тебя дворники или нет? Если им больше 6 месяцев — то купи новые. Дворники должны очищать стекло без разводов и полос, и с одного прохода. Если это не так — купи новые дворники. Если не дай Бог тебя в опасный момент обрызгает Камаз из соседнего ряда, у тебя может не оказаться времени на то, чтобы 2-3 раза прочистить стекло…
5. Всегда вози в багажнике бутыль омывателя
Покупать омыватель нужно не тогда, когда он перестанет брызгать на стекло, а когда он кончится в багажнике. Если это не так, то по закону подлости омывателя не станет ночью, за городом, в самую грязную погоду, на самой извилистой дороге.
6. Держи в чистоте боковые стекла и зеркала
Зима страшна не только гололедом, но и перманентно грязными зеркалами. Вози с собой рулон туалетной бумаги — самый эффективный способ чистить зеркала, боковые стекла и фары.
7. Всегда включай ближний свет
Потому что даже в солнечный день тебя будет лучше видно в грязное зеркало тому водителю, что не читал совет номер 6.
8. Соблюдай рядность движения
Да, дороги часто грязные, и разметку плохо видно. Те мне менее, если водитель с грязными зеркалами таки тебя не увидит, и попрется перестраиваться, ты будешь виноват, если окажешься между рядами. Соблюдай рядность, особенно в самых жестких пробках. Там народ чаще всего царапает друг друга… И потом полицию не будет волновать, что “так все ехали в три ряда на двухрядной дороге“. Главное, что ты был между рядами.
9. Думай за всех, кто на дороге
На дороге мало думать о том куда едешь ты. Нужно еще и предугадывать маневры всех окружающих. Лучший совет — пропускай их (не всех, но самых подозрительных). Целее будешь. Особенно это актуально в период новогодних корпоративов.
10. Всегда имей план Б
Любой маневр рассчитывай так, чтобы в случае помехи иметь запасной маневр. Самое простое — разность скоростей должна быть такая, чтобы в случае помехи иметь возможность безопасно оттормозиться.
11. Не рвись на светофорах
Всегда может встретиться водитель, который решит проскочить перед “тазами“ на краснеющий жёлтый. Зимой это особенно актуально. Товарищи разгоняются на мигающий зеленый. Потом понимают что не успевают, начинают оттормаживаться, и юзом вылетают на перекресток, не успев остановиться на свежем снегу.
12. Бойся луж и куч снега
Есть такая вещь, как аква-планирование и “слеш-планинг“ — планирование на мокром снегу. На скорости 40-70 км/ч (зависит от резины) машина на мокром снегу или воде (в луже) всплывает — т.е. отрывается от асфальта. В такой ситуации не затормозить, ни повернуть тебе не удастся. Машина будет ехать прямо, и с постоянной скоростью. Особенно опасно, если ты попал в лужу только левыми или правыми колесами. Упаси Бог тебя нажать на тормоз — тебя тут же развернет. Также в таких ситуациях бывает “удар в руль“… Может не такой сильный, но если ты в этот момент одной рукой писал смс, а другой играл в карманный бильярд, то, считай, обогатил местного жестянщика.
13. Бойся пешеходов
Зимой пешеходы становятся особенно плохозаметны. Сбить одного из них — самое страшное, что может быть. Мало того, что твою машину никто чинить не будет. А еще тебя могут очень легко упечь за решетку. Лучше удариться в другую машину, но только не в пешехода.
14. Переобуйся.
Все 4 колеса. В одинаковую зимнюю резину Запомни: резина на всех колесах должна быть одинаковая и зимняя. Шипы или липучка — уже не принципиально. Тут каждый сам себе хозяин. Главное — помнить, что зимняя резина от летней отличается не шипами, а свойствами самой резины. Летняя резина при +5 градусах уже перестает держать на дороге. А зимняя набирает свои свойства при +7. Так что не морочь себе голову — меняй резину заранее, еще до первого снега.
15. Не гоняй по правому ряду
Причина: многие не смотрят в зеркала, когда перестраиваются направо.
16. Не перестраивайся через ряд
Как правило, через ряд в зеркала уже ничего не видно. Особенно в грязные зеркала. Поэтому не перестраивайся через ряд.
17. Аккуратнее в поворотах
Замедляйся до минимальной скорости до поворота. Включи передачу ниже до поворота. И уже на передаче (чаще второй или третьей) поворачивай. Делай это на минимальной скорости, чтобы тормозом уже не пользоваться. Как ни странно, особенно опасны зимой правые повороты. Все потому, что если скорость ты выбрал для поворота не ту, или в повороте оказалась лужа, и ты вдруг нажал на тормоз — можно вылететь легко на встречку. В левом повороте вылетишь только на обочину. Что тоже не приятно. Но левые повороты обычно больше радиусом.
18. Нет ABS — тормози, качая педаль.
Езжай на площадку и учись тормозить, быстро качая педаль. Учись и привыкай, ибо в экстренной ситуации ты вряд ли будешь делать то же, пока не натренируешь сей прием на площадке до автоматизма. Поверь, это стоит того, чтобы убить на это несколько часов. Потом тебе этот навык сэкономит много денег, нервов, а (может) и здоровье.
19. Держи дистанцию и на светофоре/в пробке
Подъезжай к впереди стоящей машине с тем расчетом, что она может в любой момент сломаться и не поехать дальше. Поэтому 100% безопасно объехать ее и не зацепить в данном случае можешь, если видишь ее задние колеса (или они только-только скрылись за твоим капотом). Кстати, на случай, если какой-то водитель влетит тебе в зад, этот лишний метр-два до впереди стоящей машины сохранит твой передний бампер.
20. Готовясь к повороту налево, держи руль прямо
Часто, ожидая левую стрелку, чайники заранее поворачивают руль влево. Не дай Бог в этот момент тебе в зад влетит какой-нить шумахер на летней резине — ты вылетаешь на встречку со всеми вытекающими последствиями.