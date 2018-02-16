Зима без аварий: 20 советов автомобилистам

10. Всегда имей план Б

Любой маневр рассчитывай так, чтобы в случае помехи иметь запасной маневр. Самое простое — разность скоростей должна быть такая, чтобы в случае помехи иметь возможность безопасно оттормозиться.

11. Не рвись на светофорах

Всегда может встретиться водитель, который решит проскочить перед “тазами“ на краснеющий жёлтый. Зимой это особенно актуально. Товарищи разгоняются на мигающий зеленый. Потом понимают что не успевают, начинают оттормаживаться, и юзом вылетают на перекресток, не успев остановиться на свежем снегу.

12. Бойся луж и куч снега

Есть такая вещь, как аква-планирование и “слеш-планинг“ — планирование на мокром снегу. На скорости 40-70 км/ч (зависит от резины) машина на мокром снегу или воде (в луже) всплывает — т.е. отрывается от асфальта. В такой ситуации не затормозить, ни повернуть тебе не удастся. Машина будет ехать прямо, и с постоянной скоростью. Особенно опасно, если ты попал в лужу только левыми или правыми колесами. Упаси Бог тебя нажать на тормоз — тебя тут же развернет. Также в таких ситуациях бывает “удар в руль“… Может не такой сильный, но если ты в этот момент одной рукой писал смс, а другой играл в карманный бильярд, то, считай, обогатил местного жестянщика.

13. Бойся пешеходов

Зимой пешеходы становятся особенно плохозаметны. Сбить одного из них — самое страшное, что может быть. Мало того, что твою машину никто чинить не будет. А еще тебя могут очень легко упечь за решетку. Лучше удариться в другую машину, но только не в пешехода.

14. Переобуйся.

Все 4 колеса. В одинаковую зимнюю резину Запомни: резина на всех колесах должна быть одинаковая и зимняя. Шипы или липучка — уже не принципиально. Тут каждый сам себе хозяин. Главное — помнить, что зимняя резина от летней отличается не шипами, а свойствами самой резины. Летняя резина при +5 градусах уже перестает держать на дороге. А зимняя набирает свои свойства при +7. Так что не морочь себе голову — меняй резину заранее, еще до первого снега.

15. Не гоняй по правому ряду

Причина: многие не смотрят в зеркала, когда перестраиваются направо.

16. Не перестраивайся через ряд

Как правило, через ряд в зеркала уже ничего не видно. Особенно в грязные зеркала. Поэтому не перестраивайся через ряд.

17. Аккуратнее в поворотах

Замедляйся до минимальной скорости до поворота. Включи передачу ниже до поворота. И уже на передаче (чаще второй или третьей) поворачивай. Делай это на минимальной скорости, чтобы тормозом уже не пользоваться. Как ни странно, особенно опасны зимой правые повороты. Все потому, что если скорость ты выбрал для поворота не ту, или в повороте оказалась лужа, и ты вдруг нажал на тормоз — можно вылететь легко на встречку. В левом повороте вылетишь только на обочину. Что тоже не приятно. Но левые повороты обычно больше радиусом.

18. Нет ABS — тормози, качая педаль.

Езжай на площадку и учись тормозить, быстро качая педаль. Учись и привыкай, ибо в экстренной ситуации ты вряд ли будешь делать то же, пока не натренируешь сей прием на площадке до автоматизма. Поверь, это стоит того, чтобы убить на это несколько часов. Потом тебе этот навык сэкономит много денег, нервов, а (может) и здоровье.

19. Держи дистанцию и на светофоре/в пробке

Подъезжай к впереди стоящей машине с тем расчетом, что она может в любой момент сломаться и не поехать дальше. Поэтому 100% безопасно объехать ее и не зацепить в данном случае можешь, если видишь ее задние колеса (или они только-только скрылись за твоим капотом). Кстати, на случай, если какой-то водитель влетит тебе в зад, этот лишний метр-два до впереди стоящей машины сохранит твой передний бампер.

20. Готовясь к повороту налево, держи руль прямо