Актриса Дженнифер Энистон разводится с мужем

В заявлении звезд говорится, что с разводом Теру и Энистон будут разбираться в частном порядке, но они против спекуляций таблоидов, поэтому собираются «прямо сообщать правду».

Ранее СМИ сообщали, что пара переживает кризисный период в отношениях. На днях Энистон отмечала 49-летие в Малибу, а ее супруг в это время был в Нью-Йорке.