Актриса Дженнифер Энистон разводится с мужем
16 февраля 2018 г., 11:05
Актеры Дженнифер Энистон и Джастин Теру разводятся после двух лет брака, сообщает Associated Press. По их словам, решение о расставании было «общим, его любовно приняли в конце прошлого года».
В заявлении звезд говорится, что с разводом Теру и Энистон будут разбираться в частном порядке, но они против спекуляций таблоидов, поэтому собираются «прямо сообщать правду».
Ранее СМИ сообщали, что пара переживает кризисный период в отношениях. На днях Энистон отмечала 49-летие в Малибу, а ее супруг в это время был в Нью-Йорке.
Энистон и Теру начали встречаться в 2011 году, а узаконили отношения спустя четыре года — в августе 2015. Детей у супругов нет. С 2000 по 2005 год актриса была замужем за Брэдом Питтом.