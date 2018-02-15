Парень узнал о беременности девушки от пилота самолета. После этого он еще долго повторял лишь одно слово...

Одри и Дэвид — пара из американского штата Флорида. У них уже есть маленькая дочь, но недавно Одри узнала, что в их семье скоро будет пополнение.

Она решила объявить об этом мужу так, чтобы он запомнил это очень и очень надолго. Один способ оригинально ошарашить будущего родителя мы уже знаем: для этого вам понадобится любимая настольная игра и немного воображения. Но Одри решила пойти по пути, более свойственному экстраверту.

ФОТО: matej kastelic/PantherMedia / matej kastelic

Они с мужем летели из Тампы в Чикаго. Пока самолет готовился к взлету, женщина незаметно передала стюардессе записку, в которой было написано: "Я только что узнала, что я беременна, и хотела бы сделать сюрприз моему мужу. Мне было бы очень приятно, если бы вы могли объявить об этом перед взлетом. Если у вас нет времени, ничего страшного, я все понимаю. Если решите все-таки мне помочь, дайте знак, я приготовлю камеру".

Видимо, экипаж корабля оказался не из занудных (так же, как тот, который устроил для пассажиров конкурс лучших стонов). Спустя некоторое время стюардесса показала Одри палец вверх, пока ничего не подозревающий Дэвид сидел в iPad. И тут вдруг пилот по громкой связи назвал его имя, имя его жены и номер их места. Мужчина поднял голову, не понимая, что происходит.

В это время пилот продолжал говорить: "Мистер и Миссис Роуз пронесли с собой незаконно пассажира на самолет".

Муж смотрел на жену ошеломленными глазами, но тут пилот все прояснил: "Дело в том, что вместе с Одри путешествует ребенок".

После этого все пассажиры начали хлопать, а Дэвид был способен только на то, чтобы повторять слово «Что?».

Пилот в это время шутил о том, что возможно, Дэвиду понадобится кислород, чтобы справиться с удивлением. Сам же Дэвид к концу видео нашел в себе силы, чтобы спросить у жены, как ей это удалось. Потом наклонился к ней и поцеловал ее. На этом запись прерывается.

О том, что она ожидает второго ребенка, Одри уже объявила в Facebook, где подписчики поздравили ее с радостным событием. Почти все единогласно сошлись во мнении, что это один из лучших способов объявить своей второй половине о чем-то важном. Но иногда бывает, что признания вылетают сами собой, потому что к этому вынуждают обстоятельства.