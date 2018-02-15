Пять знаков Зодиака, с которыми сложнее всего построить отношения

Среди всех зодиакальных знаков встречаются те люди, которые отличаются довольно непростым характером, и это усложняет им процесс выстраивания отношений и взаимодействия со своим партнером. Это может быть желание доминировать, повышенная эмоциональность, агрессивность или несдержанность. Являетесь ли вы одним из этих знаков Зодиака?

1. Дева

Дева – очень самодостаточный знак, который сам пытается задать направление своим отношениям. На свидании с Девой вы можете ощутить себя так, словно вас взяли на работу с обязательным испытательным сроком. Кроме того, Дева крайне любознательна и пытлива, как будто она собирает на вас детальное досье. А еще человек этого знака склонен к субъективизму и холодности. Дева чаще всего держит своего избранника на расстоянии вытянутой руки, старается не особо ему раскрываться, но одновременно всячески его контролирует.

2. Скорпион

Скорпион в отношениях – это лёд и пламя. Он может быть очень ласковым с вами, а в следующую минуту полностью замкнутым и нелюдимым. Очень сложно идти в ногу с человеком, чьи мысли и перепады настроения вам непонятны. И что еще хуже, Скорпиона почти невозможно «прочитать», настолько он себе на уме. Этот знак держится несколько отстранённо, всячески защищая своё сердце и внутренний мир, потому партнёру просто невозможно пробиться через его твердую внешнюю оболочку. Скорпион также способен быть очень эмоционально неустойчивым и непредсказуемым.

3. Стрелец

Стрелец – не фанат обязательств и привязанности, считая, что это ограничивает его свободу и надевает на него кандалы. Ему по душе легкий флирт, фонтан эмоций, но при этом никакой ответственности. Со стороны этот знак кажется очень поверхностным, импульсивным и несерьезным человеком, который в самый разгар романа способен внезапно исчезнуть, причем без объяснений и навсегда. С самого начала отношений Стрелец не возлагает на них никаких надежд и ожиданий – для него это просто приятное и веселое времяпровождение.

4. Козерог

Честно говоря, с Козерогом было бы гораздо легче в отношениях, если бы он не вёл себя с чрезмерной осторожностью и предусмотрительностью. Его холодный расчёт и практицизм – это отличные качества в иных ситуациях, но только не в любви. Козерог скуп на эмоции, он сдержан и хладнокровен. Порой свидание с ним больше напоминает собеседование, нежели романтическую встречу. Он методичен и спокоен как робот, поскольку доверяет своей голове гораздо больше, чем сердцу.

5. Водолей