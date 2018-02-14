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Галерея: пылающее сердце Таллинна притягивает горожан, как магнитом #sydalinn

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В честь Дня Святого Валентина на горке Мусумяги в Таллинне установили большое светящееся сердце. Инсталляция привлекла внимание как жителей Таллинна, так гостей столицы. В День Валентина здесь нужно было дождаться своей очереди, чтобы запечатлеть себя на фоне этой оригинальной декорации.

Любовь сегодня витала в воздухе нашей столицы: сладкие парочки, родители с детьми и даже одинокие прохожие спешили посмотреть на горящее сердце, которое подарила таллиннцам управа района Кекслинн.

 

ФОТО: Konstantin Sednev

Стоит отметить, что сердце это непростое! Яркая инсталляция носит романтическое название Муси, а фотографии, сделанные у сердца, можно выставлять с хештэгом #sydalinn и поучаствовать в розыгрыше подарка. Стоит отметить, что Муси простоит в самом сердце Таллинна до весны.

Konstantin Sednev

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