В честь Дня Святого Валентина на горке Мусумяги в Таллинне установили большое светящееся сердце. Инсталляция привлекла внимание как жителей Таллинна, так гостей столицы. В День Валентина здесь нужно было дождаться своей очереди, чтобы запечатлеть себя на фоне этой оригинальной декорации.
Любовь сегодня витала в воздухе нашей столицы: сладкие парочки, родители с детьми и даже одинокие прохожие спешили посмотреть на горящее сердце, которое подарила таллиннцам управа района Кекслинн.
Стоит отметить, что сердце это непростое! Яркая инсталляция носит романтическое название Муси, а фотографии, сделанные у сердца, можно выставлять с хештэгом #sydalinn и поучаствовать в розыгрыше подарка. Стоит отметить, что Муси простоит в самом сердце Таллинна до весны.
Konstantin Sednev