В честь Дня Святого Валентина на горке Мусумяги в Таллинне установили большое светящееся сердце. Инсталляция привлекла внимание как жителей Таллинна, так гостей столицы. В День Валентина здесь нужно было дождаться своей очереди, чтобы запечатлеть себя на фоне этой оригинальной декорации.