Рэпер Баста жутко разжирел

Но недавно ему удалось сбросить 10 килограмм. По словам Басты, на первых съемках пятого сезона «Голос. Дети» был неправильно выставлен свет и ракурс камеры, поэтому он выглядел как бегемот. С того момента он успел сбросить 10 килограммов. Но способ своего похудения Баста раскрывать не стал, пишет 7d.org.ua.