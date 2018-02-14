Рэпер Баста жутко разжирел
14 февраля 2018 г., 18:10
На новогодних съемках популярного песенного шоу «Голос. Дети» рэпер Баста (Василий Вакуленко) выглядел просто отвратительно из-за лишнего веса.
Но недавно ему удалось сбросить 10 килограмм. По словам Басты, на первых съемках пятого сезона «Голос. Дети» был неправильно выставлен свет и ракурс камеры, поэтому он выглядел как бегемот. С того момента он успел сбросить 10 килограммов. Но способ своего похудения Баста раскрывать не стал, пишет 7d.org.ua.