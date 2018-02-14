Вот почему Тельцам бывает так сложно влюбиться хоть в кого-нибудь!

В Тельцов влюбиться бывает действительно сложно, пишет Horoscopo Negro. Они очень упрямые и скрытные люди. Сначала вам придется заслужить их доверие. Не втереться в доверие, а заслужить! У Тельцов мало друзей, они привыкли окружать себя проверенными и надежными людьми, пишет Lifter.com.ua.

Сначал Телец покажется вам довольно холодным и отстраненным. Но это лишь маска, которую он использует, чтобы скрыть свои настоящие чувства. По мнению людей этого знака Зодиака, проявлять чувства - значит показывать свою слабость. А это недопустимо!

Тельцы бояться потерять контроль над ситуацией, поэтому не подпускают близко тех, кого еще плохо знают.

Они очень не любят, когда с ними спорят. Им нужен человек со схожими взглядами и приоритетами, который не будет оспаривать каждое их решение.

Все, что нужно Тельцу, - это время. Ему не нравится торопить события, он долго присматривается к человеку, изучает его поведение в разных ситуациях, а уж потом решает - действительно ли тот заслуживает внимания.

Дайте Тельцу время, чтобы он мог привыкнуть к вам. Он не будет бросаться в новые отношения, как в омут. Это не в его характере.

Покажите ему, что вам можно доверять, проявите терпение и внимательность к Тельцу.

Помните: никому не нравится легкая добыча. И Телец не исключение! Дайте ему возможность поохотиться и добиться вас. Проявляйте к нему умеренный интерес, не выворачивайте всю душу наизнанку при первой же встрече.

Вам все-таки удалось завоевать Тельца? Считайте, что вам крупно повезло. Вы почувствуете всю силу его любви не на словах, а на деле. Да, Тельца трудно заставить влюбиться, но результат того стоит.