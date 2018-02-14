Как страх перед смертью научил меня жить

Все началось с головной боли...
Мы перевели для вас историю, которую опубликовала Хизер Энн Неаполь, мать, жена и писатель. Она рассказала о том, как осознала свою смертность, и как это кардинально поменяло ее жизнь, пишет Lifter.com.ua со ссылкой на Today.
Все началось с головной боли. Она продолжалась 4 дня.
Головная боль, перед которой лекарства, кофе, горячий или холодный душ и сон бессильны. Я позвонила своему врачу.
«У вас были головные боли и раньше. Нет причин для беспокойства», - сказал он.
А потом, посреди ночи... до меня дошло.
Так же внезапно, как головная боль началась, - она исчезла. Я почувствовала или услышала «хлоп» в голове, который разбудил меня. Мне в голову пришла неожиданная мысль.
Недавно друг потерял мать из-за аневризма мозга. Я подумала: «Вот оно!» и панически начала трясти своего мужа, чтобы тот проснулся и позвонил в 911.
Я сидела на ковре в коридоре, покачивалась взад-вперед, обхватив свои колени. Ждала машину скорой помощи.
Я услышала, как моя дочь плакала в своей кроватке, когда я повторяла снова и снова: «Она меня не запомнит». Я взяла телефон своего мужа и включила диктофон. Оставалось только молиться, чтобы она никогда не услышала эту запись.
«Привет, детка, я твоя мама, и я очень тебя люблю».
Этой ночью моя жизнь изменилась.
Не потому, что следующие 2 года пройдут в борьбе за здоровье, а потому, что мой разум уже больше никогда не будет прежним.
Мое мнение о жизни и то, как я жила – больше никогда не будет прежним.
Трудно объяснить, как это – быть матерью тем, кто этого никогда не испытал. Лучший способ, о котором я слышала, это то, что вам нужно представить, как часть вашего сердца выходит за пределы вашего тела.
Когда парамедики прибыли той ночью и начали свою работу, я поняла: если бы это были мои последние минуты, крошечная часть моей души, которая повторяла мое имя в соседней комнате, так бы и не получила шанса по-настоящему узнать меня.
На самом деле она даже не вспомнила бы меня. У нее бы остались картины, письменные заметки и, самое главное, истории, которые люди рассказывали бы ей обо мне.
Я спросила себя, пока ехала в больницу: Какими были бы эти истории?
И мне не понравился ответ. Поэтому я приняла решение изменить его.
Как мать, как родитель, как человек, который ходит по этой земле и взаимодействует с другими, я прошу вас спросить себя: что будут рассказывать о вас, когда вы покинете этот мир?
Вы добрый человек? Нежный? Вы делитесь? Вы любите?
Да.
Теперь.
Просто знайте: для изменения требуется несколько секунд. Сила замены одной негативной мысли положительной - это изменения в жизни.
Сила окружения себя людьми и обстоятельствами, которые приносят лучшее, - немыслима. Взгляните на свою повседневную жизнь и ваши поступки. И если необходимо внести изменения, сделайте это.
Это не так просто, как вы можете подумать.
Как-то ко мне пришла подруга, и через несколько часов общения она сказала: «Ты за все время не сказала ни одного плохого слова о ком-то».
Я замерла. Моя первая реакция была: «Ну, конечно, нет. Зачем это мне?»
Но потом я вспомнила, о том, какой я была раньше. Так легко быть «злой девочкой», присоединиться к обсуждению другого человека ради «беседы» и сплетен. Но я могу честно сказать вам: еще проще быть «милой девушкой».
Фактически, как только вы перестаете говорить о людях, вы понимаете, насколько приятными и настоящими могут быть разговоры. Идеи, идеалы, места, убеждения.
Я не пытаюсь проповедовать; Я несовершенный человек, живущий несовершенной жизнью и просто пытающийся оставить после себя только лучшее.
И я думаю, вы тоже должны. Мы не можем знать, что будет завтра и я благодарна, что мне была предоставлена еще одна возможность.
И, возможно, я еще здесь лишь для того, чтобы распространить это сообщение:
Живите. Отложите телефон. Поговорите с человеком рядом с вами. Держите дверь открытой для людей. Улыбайтесь, если вам кто-то понравится. Будьте благодарны. Говорите «пожалуйста». Обнимайте. Делайте комплименты людям.
Делайте комплименты себе. Любите себя. Никто не запомнит, какой размер штанов вы носили, но они будут помнить вашу походку. Так что пусть ваши шаги будут мягкими. Говорите смело. Любите нежно. Смейтесь громко. Позвоните кому-нибудь, если вспомнили о них.
Позвольте себе быть счастливым для других, и, самое главное, позволить себе быть счастливым для себя. Получайте удовольствие. Как бы это не прозвучало, - жизнь не должна быть идеальной для того, чтобы быть идеальной.
Что я хочу, чтобы люди рассказывали моей дочери обо мне? Что я смеялась. Что я улыбалась. И самое главное, что я любила. То, что я любила каждую секунду своей жизни, которая была мне дана.
И я надеюсь, что кто-то скажет то же самое о вас.
А вас растрогала и, главное, вдохновила эта прекрасная история?