Как страх перед смертью научил меня жить

Мы перевели для вас историю, которую опубликовала Хизер Энн Неаполь, мать, жена и писатель. Она рассказала о том, как осознала свою смертность, и как это кардинально поменяло ее жизнь, пишет Lifter.com.ua со ссылкой на Today.

Все началось с головной боли. Она продолжалась 4 дня.

Головная боль, перед которой лекарства, кофе, горячий или холодный душ и сон бессильны. Я позвонила своему врачу.

«У вас были головные боли и раньше. Нет причин для беспокойства», - сказал он.

А потом, посреди ночи... до меня дошло.

Так же внезапно, как головная боль началась, - она исчезла. Я почувствовала или услышала «хлоп» в голове, который разбудил меня. Мне в голову пришла неожиданная мысль.

Недавно друг потерял мать из-за аневризма мозга. Я подумала: «Вот оно!» и панически начала трясти своего мужа, чтобы тот проснулся и позвонил в 911.

Я сидела на ковре в коридоре, покачивалась взад-вперед, обхватив свои колени. Ждала машину скорой помощи.

Я услышала, как моя дочь плакала в своей кроватке, когда я повторяла снова и снова: «Она меня не запомнит». Я взяла телефон своего мужа и включила диктофон. Оставалось только молиться, чтобы она никогда не услышала эту запись.

«Привет, детка, я твоя мама, и я очень тебя люблю».

Этой ночью моя жизнь изменилась.

Не потому, что следующие 2 года пройдут в борьбе за здоровье, а потому, что мой разум уже больше никогда не будет прежним.

Мое мнение о жизни и то, как я жила – больше никогда не будет прежним.

Трудно объяснить, как это – быть матерью тем, кто этого никогда не испытал. Лучший способ, о котором я слышала, это то, что вам нужно представить, как часть вашего сердца выходит за пределы вашего тела.

Когда парамедики прибыли той ночью и начали свою работу, я поняла: если бы это были мои последние минуты, крошечная часть моей души, которая повторяла мое имя в соседней комнате, так бы и не получила шанса по-настоящему узнать меня.

На самом деле она даже не вспомнила бы меня. У нее бы остались картины, письменные заметки и, самое главное, истории, которые люди рассказывали бы ей обо мне.

Я спросила себя, пока ехала в больницу: Какими были бы эти истории?

И мне не понравился ответ. Поэтому я приняла решение изменить его.

Как мать, как родитель, как человек, который ходит по этой земле и взаимодействует с другими, я прошу вас спросить себя: что будут рассказывать о вас, когда вы покинете этот мир?

Вы добрый человек? Нежный? Вы делитесь? Вы любите?

Да.

Теперь.