Фадеев об уходе солистки SEREBRO: начинайте узнавать шокирующие подробности

— Я давно начала чувствовать, ещё, наверное, в конце мая, что со мной творится что-то не то. Нет, не подумайте ничего такого, я не беременна и не болею! Наверное, так повлиял на меня Бали. Я начала чувствовать, что мне надо что-то менять в своей жизни. Я поняла это в Камбодже, где каждый день занималась медитацией. Я хочу познать себя, своё тело и разум. Научиться слышать своё сердце — наш единственно верный путеводитель, если, конечно, умеешь им пользоваться, — рассказывала Полина. — Хочу пройти различные практики. Хочу в Индию, Тибет, Перу. Но в группе это сделать нереально — всего за 10 дней отпуска в год!