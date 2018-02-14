Фадеев об уходе солистки SEREBRO: начинайте узнавать шокирующие подробности

Максим Фадеев и Полина Фаворская официально прекратили сотрудничество. Продюсер расторг контракт с участницей группы SEREBRO, которая заявила о своём уходе из группы еще в прошлом году, пишет Лайф.
— Подписали расторжение контракта с Полиной. Уважаемые господа журналисты, можете начинать звонить и узнавать о страшных шокирующих подробностях пребывания Полины в группе SEREBRO! — заявил Фадеев, подразумевая, что поклонники теперь ждут скандальных откровений, связанных с уходом солистки.
Однако скандалов ждать не приходится. Фаворская покинула коллектив по собственному желанию без предъявления претензий к продюсеру. В прошлом году Полина заявила, что мысль об уходе поселилась у неё в голове после поездки на Бали.
— Я давно начала чувствовать, ещё, наверное, в конце мая, что со мной творится что-то не то. Нет, не подумайте ничего такого, я не беременна и не болею! Наверное, так повлиял на меня Бали. Я начала чувствовать, что мне надо что-то менять в своей жизни. Я поняла это в Камбодже, где каждый день занималась медитацией. Я хочу познать себя, своё тело и разум. Научиться слышать своё сердце — наш единственно верный путеводитель, если, конечно, умеешь им пользоваться, — рассказывала Полина. — Хочу пройти различные практики. Хочу в Индию, Тибет, Перу. Но в группе это сделать нереально — всего за 10 дней отпуска в год!
По её словам, когда она вернулась с отдыха, она всё рассказала Фадееву.
— Я не ожидала, что встречу такое понимание! Фадеев мне сказал, что очень круто, когда в таком возрасте приходят подобные мысли. И что я обязательно должна это сделать, — заявила Фаворская.
Продюсер тогда согласился отпустить подопечную с одним условием: Полина должна проработать в коллективе ещё несколько месяцев.