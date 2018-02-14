среда, 14 февраля 2018 г.
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Таня Михайлова вышла в свет перед роддомом: ребенок может родиться уже сегодня!

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Вчера вечером в столичном кинотеатре Coca-Cola Plaza прошла премьера фильма «Klassikokkutulek 2: pulmad ja matused» («Встреча одноклассников-2: свадьба и похороны»). В картине снялась и певица Таня Михайлова-Саар, которая пришла на премьеру с большим животом. 

 

Несмотря на то, что Таня может со дня на день отправиться в роддом, эстонская знаменитость выглядит отлично.

В интервью Elu24 Таня рассказала о своей первой роли в кино, а также призналась, что долгожданный малыш может родиться уже сегодня. Если верить прогнозу врачей, до радостного события остается всего пару дней.

ФОТО: Madis Sinivee

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