Рейтинг знаков Зодиака: от лучших до худших спутниц жизни

1 место: Весы (23 сентября — 22 октября)

С этой девушкой вы обретете гармонию и равенство. Она редко выходит из себя, но наполнена страстью и сексуальностью. Кроме того, вы никогда не усомнитесь в ее верности, пишет Soulpost.ru.

Лев (23 июля — 22 августа)

Она очень энергична, ослепительна и буквально притягивает к себе внимание. Она забавна и заинтересована в длительных отношениях.

Телец (20 апреля — 20 мая)

При всем ее упорстве, вы обнаружите, что девушка-Телец – самая достойная и верная особа из всех, кого вы встречали. Она любит вечеринки и очень раскрепощена в спальне.

Рак (21 июня — 22 июля)

Девушка-Рак ищет настоящей любви, несерьезные связи ее не интересуют. Со своим суженым она нежна и заботлива.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

С ней вы никогда не соскучитесь, поскольку она очень активна, социальна и весела. Будьте готовы к ее рассеянности, которая может отвлекать ее.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Девушка-Скорпион одновременно жестока и умна, однако может не быть вам верной. Вы неизменно поддадитесь на ее чары, но отношения с ней связаны с риском.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это женщина, на которой вы захотите жениться, потому что увидите, насколько вы ей дороги. Единственная проблема заключается в том, что она может пожертвовать своим счастьем ради вашего, что вызовет проблемы в будущем.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В сексе этой девушке нет равных, но, когда ей наскучит с вами встречаться, она просто исчезнет из вашей жизни.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Если вы хотите, чтобы с вами обращались как с богом, встречайтесь с девушкой-Овном. Она горячая, страстная и с ума от вас сходит. Может быть, даже слишком. Это предупреждение.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Эта девушка может многое предложить, но она не собирается давать это вам. Она будет любить вас долгое время … а затем отправиться на поиски другого, будто вас никогда и не было. Свободолюбие для Стрельца – превыше всего.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Мягкая и соблазнительная в начале, девушка-Дева привлечет вас своим телом и умом. Проникнув глубоко в ваше сердце, она начнет ранить его своей критичностью.

12 место: Козерог (22 декабря — 19 января)