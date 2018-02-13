Рейтинг знаков Зодиака: от лучших до худших спутниц жизни

Как вы себе представляете идеальную для вас девушку? Она потрясающе выглядит? Предана? Всегда готова заняться любовью? Зарабатывает много денег или, наоборот, зависит от вас? Замечательно готовит или ездит на Харлее? Ее гороскоп может многое поведать о ее характере, привычках и образе жизни. Итак, выбирайте девушка под каким знаком Зодиака вам по душе:
1 место: Весы (23 сентября — 22 октября)
С этой девушкой вы обретете гармонию и равенство. Она редко выходит из себя, но наполнена страстью и сексуальностью. Кроме того, вы никогда не усомнитесь в ее верности, пишет Soulpost.ru.
Лев (23 июля — 22 августа)
Она очень энергична, ослепительна и буквально притягивает к себе внимание. Она забавна и заинтересована в длительных отношениях.
Телец (20 апреля — 20 мая)
При всем ее упорстве, вы обнаружите, что девушка-Телец – самая достойная и верная особа из всех, кого вы встречали. Она любит вечеринки и очень раскрепощена в спальне.
Рак (21 июня — 22 июля)
Девушка-Рак ищет настоящей любви, несерьезные связи ее не интересуют. Со своим суженым она нежна и заботлива.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
С ней вы никогда не соскучитесь, поскольку она очень активна, социальна и весела. Будьте готовы к ее рассеянности, которая может отвлекать ее.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Девушка-Скорпион одновременно жестока и умна, однако может не быть вам верной. Вы неизменно поддадитесь на ее чары, но отношения с ней связаны с риском.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Это женщина, на которой вы захотите жениться, потому что увидите, насколько вы ей дороги. Единственная проблема заключается в том, что она может пожертвовать своим счастьем ради вашего, что вызовет проблемы в будущем.
Водолей (20 января — 18 февраля)
В сексе этой девушке нет равных, но, когда ей наскучит с вами встречаться, она просто исчезнет из вашей жизни.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Если вы хотите, чтобы с вами обращались как с богом, встречайтесь с девушкой-Овном. Она горячая, страстная и с ума от вас сходит. Может быть, даже слишком. Это предупреждение.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Эта девушка может многое предложить, но она не собирается давать это вам. Она будет любить вас долгое время … а затем отправиться на поиски другого, будто вас никогда и не было. Свободолюбие для Стрельца – превыше всего.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Мягкая и соблазнительная в начале, девушка-Дева привлечет вас своим телом и умом. Проникнув глубоко в ваше сердце, она начнет ранить его своей критичностью.
12 место: Козерог (22 декабря — 19 января)
Будьте готовы купить проезд к сердцу Козерога, потому что в отношениях с ним действует поэтому начинайте экономить уже сейчас.