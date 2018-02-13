Восемь вещей, которые девушка ждет от вас в День святого Валентина

Спросите, чего она хочет!

Она скажет вам четко и ясно о своих желаниях. Прекратите строить догадки, потому что, в конечном итоге, вы все испортите. Если же она говорит, что ничего не хочет, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧТО-ТО ПРИДУМАЙТЕ! Пишет Soulpost.ru.

Придумайте что-то оригинальное.

Дело не в подарке, а в потраченных на него времени и силах. Стандартный презент – означает ваше нежелание постараться ради любимой. Качественный и душевный подарок требует усилий. Он показывает, насколько вы заботитесь о своем партнере.

Секс – не подарок.

Она может заниматься сексом, когда захочет, поэтому не думайте, что вы делаете ей одолжение, «подарив» ей половой акт. Это ленивый и эгоистичный поступок.

Пригласите ее в какое-то особое место.

Не ведите ее в закусочную с хот-догами или пиццерию за углом. В этот особенный вечер нужно придумать что-то пооригинальнее. В конце концов, предоставьте ей возможность нарядиться в платье, которое она так долго искала к этому дню, и показать себя во всей красе. Повторимся, не продешевите! Запланируйте вкусный ужин в ресторане и забронируйте столик заранее.

Если ей нравятся цветы, подарите их.

Это не требует пояснений.

Позвольте ей почувствовать себя особенной.

Пожалуйста, не стройте на этот вечер параллельных планов, которые отвлекут вас от нее. Выделите этот день только для нее.

Будьте джентльменом.

Этот старомодный способ ухаживаний никогда не потеряет своего очарования. Будьте с ней вежливы и ведите себя достойно. Окажите ей любезность.

Не позволяйте этому празднику быть единственным днем, когда вы проявляете заботу к ней.

Вы должны прилагать усилия в отношениях с ней каждый день. Вы должны дарить ей счастье, всегда называть ее красивой, уважительно обращаться с ней и проявлять свою любовь. Не позволяйте Дню святого Валентина быть единственным днем, когда это происходит.