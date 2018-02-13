Какая красотка! В Сети восторгаются 17-летней внучкой Иосифа Кобзона

У Иосифа Кобзона большая семья. Артист был женат трижды, но только в браке с Нелли он стал отцом. Супруги вырастили двоих детей — сына Андрея и дочь Наталью, а те в свою очередь подарили родителям семь внуков, пишет Woman .

Мишель родилась в 2000-м, и в этом году отпразднует свое совершеннолетие. С будущей профессией она еще не опрeдeлилась, но не исключает возможности, что пойдет по стопам дедушки. У внучки Кобзона есть своя страница в Instagram, на которую подписаны чуть больше двух с половиной тысяч человек. К слову, новые фотографии в микроблоге девушки появляются крайне редко. Жаль, ведь у нее есть все шансы стать звездой Сети.