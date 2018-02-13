12 вещей про секс, которые нам нужно было рассказать еще в школе

Мы решили, что этот список нужно перевести — вдруг он дойдет и до отечественных подростков и спасет кому-то из них нервы, здоровье, а то и жизнь, пишет Menscult.ua со ссылкой на MAXIM.

Итак.

Используй презервативы

Всегда и везде.

Прерванный половой акт — это не способ предохранения

Нет, нет и нет. Никогда прерванный половой акт не даст тебе гарантий от нежелательной беременности. Тут масса нюансов: даже если ты продемонстрируешь чудеса воли и действительно сможешь прервать акт, сперматозоиды могут пробраться в партнершу в предсеменной жидкости, которая выделяется до эякуляции. И это уже не говоря о том, что способ никак не спасает от ЗППП.

После полового акта желательно пописать: и тебе, и партнерше

Разумеется, эта нехитрая процедура не даст стопроцентной гарантии ни от беременности, ни от ЗППП. И все же она поможет эвакуировать из организма некоторые ненужные ему бактерии.

Использовать смазку — это нормально

Если мысль про презервативы еще худо-бедно выживает в юной голове, то смазке там места явно не хватает. Ведь смазка сигнализирует о том, что девушка тебя не хочет, верно? А вот и нет. Отсутствие достаточного количества смазки может быть связано и с волнением, и с индивидуальными особенностями женского организма. Так что задача настоящего мужчины — запастись этой смазкой и не делать вид, что в этом тюбике содержится нечто для него оскорбительное.

Умеренная мастурбация является профилактикой заболеваний простаты

Времена, когда считалось, что от мастурбации выпадают зубы и уши сворачиваются в трубочки, давно прошли. Польза мастурбации давно доказана, и тебе, как мужчине, а значит, гордому обладателю простаты, следует обратить на этот вид досуга особое внимание. (Уверены, ты уже обратил, просто напоминаем). Но и слишком увлекаться мастурбацией и просмотром порно не стоит: порнозависимость пока никто не отменял.

Презервативы!

Просто напоминаем. И инструкцию не забудь прочитать!

Антибиотики снижают эффективность противозачаточных таблеток

Именно об этом пытался спеть Цой в композиции «Когда твоя девушка больна», но цензура не пропустила, и пришлось перепеть. Так что, даже если вы с партнершей давно вместе, у вас все серьезно и вы предохраняетесь с помощью оральных контрацептивов, но ты знаешь, что партнерше прописали антибиотик, не скупись на презервативы.

Во время секса вырабатывается гормон привязанности окситоцин, особенно это касается женщин

Именно поэтому девушки склонны после первого секса влюбляться в партнеров, к которым до этого были равнодушны. Надеемся, ты используешь эту информацию исключительно в мирных целях.

Всегда следует спрашивать партнершу о ее желаниях и никогда не настаивать на том, чего она не хочет

Так и никак иначе. В противном случае секс превращается в насилие.

Порнография — не настоящая жизнь

Не надо требовать от партнерши копирования порнофильмов и не надо ждать, что все будет так, как там. Не будет. И, кстати, в этом волшебном «там» люди работают, а не занимаются сексом. Вот доказательство.

Душ до и после секса необходим

Это не только гигиеническая необходимость, но и способ продемонстрировать уважение партнерше.

Да, и что-то еще...