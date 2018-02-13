Актеры сериала «Кухня» едут в Таллинн, чтобы устроить зрителям сюрприз!

В ролях: Михаил Башкатов, Мария Горбань, Ольга Кузьмина, Михаил Тарабукин, Жаныл Асанбекова, Валерия Федорович, Дмитрий Филимонов.

Оказавшись в фешенебельном загородном доме, герои должны в сжатые сроки накрыть шикарный банкет. Пока они занимаются любимым делом, зритель увидит, как снимаются маски и показываются настоящие лица персонажей. Какие они будут? Что они захотят изменить в собственной жизни, смогут ли справиться с трудностями, и, главное, успеют ли накрыть банкет?..

ФОТО: Pressifoto

Роли и их исполнители:

Денис Крылов, друг детства Макса - Михаил Башкатов. Окончил экономический факультет Томского государственного университета, в годы учёбы в котором начал играть в КВН, в команде «Огни большого города». В 2009 году актер стал одним из центральных участников скетч-шоу телеканала СТС «Даешь молодежь». В 2010 году закончил базовый курс Школы драмы Германа Сидакова по профессии «актёр драматического театра и кино». Работа в сериале „Кухня“ добавила популярности актёру.

Анастасия Фомина, официантка, девушка, а в последствии жена, Кости - Ольга Кузьмина. В детстве занималась хореографией и акробатикой, посещала школу с музыкальным уклоном. В 2008 году окончила актерское отделение РАТИ-ГИТИС, мастерскую Сергея Проханова. Её кинодебют состоялся в юном возрасте в нескольких эпизодах киножурнала «Ералаш». В 2006 году получила первую „взрослую“ роль Майи в одной из серий ситкома «Счастливы вместе», а ролью рыжеволосой вегетарианки Насти окончательно покорила зрительские сердца. Сегодня фильмография актрисы уже приближается к сорока.

Фёдор Юрченко, специалист по рыбным блюдам - Михаил Тарабукин. Детство было посвящено спорту – ходил в бассейн, посещал тренировки по фехтованию и рукопашному бою. В средней школе записался на курсы актерского мастерства, а после школы поступил в театральное училище им. Б.Щукина. На втором курсе дебютировал в фильме «Два товарища». В год с участием Михаила выходит по 5-7 картин. В роли Фёдора его можно увидеть в третьем сезоне сериала «Отель «Элеон».

ФОТО: Pressifoto

Кристина Семёновна, жена Дмитрия Владимировича - Мария Горбань. Выросла в актёрской семье, много времени в детстве проводила в театре «Сатирикон», в 2007 году окончила актёрский факультет ГИТИСа, курс Бориса Морозова. Первая роль Марии – главная роль в одной из серий проекта «Простые истины» в 1999 году. Одна из ярких ролей Марии – роль бывшей жены Нагиева в сериале „Кухня“.