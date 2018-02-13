Друг показал последние кадры с Гурченко перед смертью

В новом выпуске передачи Дмитрия Борисова "Пусть говорят" появился известный фотохудожник Аслан Ахмадов. Он обнародовал несколько видео и фото Людмилы Гурченко, сделанные незадолго до ее смерти. "Мне подарили видеорегистратор в машину, он лепился присоской к стеклу, постоянно падал, но продолжал что-то записывать. В какой-то момент я разозлился, кинул его в бардачок, а вспомнил о нем лишь тогда, когда решил продавать машину. Я разбирал ее и обнаружил флешку. То, что она содержала, ввергло меня в шок, там были видеозаписи с Люсей", – признался друг артистки.

Фиксатор заснял Гурченко, философствующей о своей смерти. Так, артистка сообщила, что полностью продумала свой образ для дня похорон. "Умирать… Но еще рано. Я пока не сшила последнее платье, там еще килограмма полтора бус. Аслан, ты должен меня загримировать, надеть на меня это платье. Хочу, чтобы все было очень вежливо, деликатно на похоронах. Должно быть много цветов, но не у лица! Пусть люди их потом разберут, я всегда раздаю букеты. Только хочу, чтобы все быстро было, у меня лицо должно быть свежее. Некоторые, конечно, будут говорить: "Вот, с возрастом она ничего стала, помудрела, но свежести той уже нет", – сказала Гурченко.

ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Друг сообщил, что актриса терпеть не могла фильм "Карнавальная ночь", который принес ей славу и любовь всей страны. Даже песня "Пять минут", исполненная ею в 1956 году, вызывала у артистки истерику.