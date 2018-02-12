Уральский экстрасенс, погибший в крушении Ан-148, предвидел трагедию

Одним из пассажиров Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье, оказался известный на Урале экстрасенс Илья Ставский. Мужчина создавал магические амулеты, увлекался исследованием ауры и энергетики человека. Ради любимого дела Илья даже оставил карьеру энергетика и стал героем проекта, посвященного людям со сверхспособностями, на местном телеканале ЕТВ.

— У Ильи был магический шар. Он говорил, что увидел в нем очень много полиции в поле, — рассказала изданию "КП Урал" невеста погибшего мага. — На свой день рождения он сперва хотел "шизгару" устроить, вечеринку. Но потом решил, что видение с полицией — это предупреждение. Вдруг нас задержат. Поэтому сказал: "Всё по-тихому проведём"... Я ездила потом к месту трагедии. Там и вправду было много полиции...