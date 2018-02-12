«Неужели вам нравится жить в д…ме»: Веру Брежневу довели подписчики

«Люди. Что с вами. Сколько же негатива вы выливаете. Сколько гадостей пишете в интернете всем подряд. Без разбора. Опомнитесь. Очнитесь. Вы ведь формируете этими словами и мыслями свою жизнь. Свой мир. Таким он и становится. Неужели вам нравится жить в д…ме. Неужели вы думаете, что написание негативного комментария делает вас выше, а вашу жизнь лучше? Вы только доказываете свою суть. Свой уровень. Свой предел. "А судьи кто?.." Добро творить тяжелее. Истина».