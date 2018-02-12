понедельник, 12 февраля 2018 г.
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  • «Неужели вам нравится жить в д…ме»: Веру Брежневу довели подписчики

«Неужели вам нравится жить в д…ме»: Веру Брежневу довели подписчики

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Вера Брежнева

ФОТО: Scanpix

Вера Брежнева — одна из самых вечно позитивных и доброжелательных артисток на российской эстраде, которая редко реагирует на критику, тем более случайных подписчиков в Сети. Но на этот раз певица не сдержалась.

Все началось с ее совместного фото с дирижером Теодором Курентзисом, которого она назвала гением и расхвалила в подписи, пишет Soulpost.ru.

А вот ее подписчики принялись обсуждать внешность их обоих, даже обзывать и некрасиво высказываться. В ответ Брежнева написала эмоциональный пост:

«Люди. Что с вами. Сколько же негатива вы выливаете. Сколько гадостей пишете в интернете всем подряд. Без разбора. Опомнитесь. Очнитесь. Вы ведь формируете этими словами и мыслями свою жизнь. Свой мир. Таким он и становится. Неужели вам нравится жить в д…ме. Неужели вы думаете, что написание негативного комментария делает вас выше, а вашу жизнь лучше? Вы только доказываете свою суть. Свой уровень. Свой предел. "А судьи кто?.." Добро творить тяжелее. Истина».

 

Люди. Что с вами. Сколько же негатива вы выливаете. Сколько гадостей пишете в интернете всем подряд. Без разбора. Опомнитесь. Очнитесь. Вы ведь формируете этими словами и мыслями свою жизнь. Свой мир. Таким он и становится. Неужели вам нравится жить в д...ме. Неужели вы думаете, что написание негативного комментария делает вас выше, а вашу жизнь лучше? Вы только доказывате свою суть. Свой уровень. Свой предел. "А судьи кто?.." Добро творить тяжелее. Истина.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

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