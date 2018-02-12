Сумасшедшие годы: сегодня отмечает день рождения одна из самых ярких девушек Эстонии
12 февраля 2018 г., 10:53
Долгое время она была самой известной блондинкой в Эстонии, а потом перекрасилась в брюнетку, но менее любимой и популярной от этого не стала! Речь идет о Грейт Клейн – девушке празднике, девушке-фейерверке.
Снимки актрисы, певицы и телеведущей не сходят со страниц светской хроники. Сегодня Грейте Клейн отмечает свое 28-летие. По этому поводу мы предлагаем посмотреть фотоподборку именинницы с разных лет. Смотрите, как менялась и взрослела Грете, и как она сводила с ума эстонских мужчин.