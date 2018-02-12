Сумасшедшие годы: сегодня отмечает день рождения одна из самых ярких девушек Эстонии

Снимки актрисы, певицы и телеведущей не сходят со страниц светской хроники. Сегодня Грейте Клейн отмечает свое 28-летие. По этому поводу мы предлагаем посмотреть фотоподборку именинницы с разных лет. Смотрите, как менялась и взрослела Грете, и как она сводила с ума эстонских мужчин.