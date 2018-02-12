понедельник, 12 февраля 2018 г.
В любом случае, я ориентирована на российскую эстраду и русскоговорящую публику. Не вижу смысла исполнять западные песни в России.

Инна Литвин

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  • Сумасшедшие годы: сегодня отмечает день рождения одна из самых ярких девушек Эстонии

Сумасшедшие годы: сегодня отмечает день рождения одна из самых ярких девушек Эстонии

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Долгое время она была самой известной блондинкой в Эстонии, а потом перекрасилась в брюнетку, но менее любимой и популярной от этого не стала! Речь идет о Грейт Клейн – девушке празднике, девушке-фейерверке. 

Снимки актрисы, певицы и телеведущей не сходят со страниц светской хроники. Сегодня Грейте Клейн отмечает свое 28-летие. По этому поводу мы предлагаем посмотреть фотоподборку именинницы с разных лет. Смотрите, как менялась и взрослела Грете, и как она сводила с ума эстонских мужчин.

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