Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 12 по 18 февраля 2018 года

Эта неделя будет прекрасным временем для разрыва «больных» отношений, которые разрушают ваше счастье и любовь к жизни.

Пришла пора выбросить из головы все свои страхи, чтобы сказать людям, которые вам не нужны, что пришло время расстаться. Помните о том, что невозможно привлечь счастье в свою жизнь, пока вы не расчистите для него место.

Скорпион

Повысить настроение и самоуверенность вам помогут любимый человек и любимое занятие. Уделите своему хобби побольше времени на этой неделе, особенно в ее начале, пока Луна слаба в Козероге в понедельник и вторник, а также не опасна в Водолее 14 и 15 февраля. На выходных, а именно в воскресенье, Меркурий станет слабым, поэтому Скорпионы перестанут испытывать неудобства и проблемы.

Скорпионам нужно будет сорвать с себя все ограничения, чтобы показать всему миру, на что они способны. Это время Скорпионов, время борьбы и смелости. Это отличный повод стать лучшими в том, что вы любите больше всего на свете.

Не ленитесь учиться, изучать новую информацию, а также анализировать свои собственные ошибки из прошлого. Это хорошее время для самоанализа, для поиска решения старых проблем.

Стрелец

Духовные поиски для Стрельцов станут отличным поводом для творческого роста и отдыха. На этой неделе вас ждут приятные знакомства, неожиданные встречи со старыми приятелями и подругами. Возможно, кто-то преподнесет вам некий сюрприз, который поможет сгладить все острые углы в отношениях. На работе тоже не исключено серьезное продвижение.

Солнце слабое, так что только к воскресенью появится стремление к самореализации. На буднях вас будет одолевать лень, но это не значит, что ничего не будет получаться при наименьшем количестве усилий. Вам сейчас нужно просто постараться сохранить при себе все «орудия труда». Все ваши навыки понадобятся в процессе привлечения удачи.

Козерог

Козерогам эта неделя принесет много проблем из-за усиления Луны. Конечно, благодаря тому, что оно будет последовательным и плавным,

каждый день не будет похож на новую войну, но осторожность станет главным условием успеха во всех сферах. Постулаты счастливой жизни просты: правильная постановка целей, отсутствие страхов, честность по отношению себе.

Солнце на вас никак не действует, а вот Меркурий в конце недели немного разочарует своим переходом в знак Рыб. Его ослабление негативно скажется на вашей потребности в общении. Вы, сами того не понимая, закроетесь ото всех. Не нужно будет просить прощения за свое стремление остаться в одиночестве. Иногда человеку просто необходимо побыть наедине с самим собой.

Водолей

Если вам одиноко, то избавиться от одиночества на этой неделе можно будет без особого труда. Покажите всем, что вы готовы идти на уступки. Дипломатичный настрой — это главное условие счастья в такие периоды. Пока Солнце слабое, вам нужно продолжать делать то, что вы умеете лучше всего. В конце недели произойдет нечто такое, что пошатнет вашу уверенность в себе или, по крайней мере, может пошатнуть.

Финансовое положение может позволить вам потратить большое количество денег, но лучше делать это не без осторожности.

Покупайте только то, что вам необходимо, и внимательно изучайте условия покупки, чтобы не быть обманутыми. Ваша коммуникабельность будет усилена, поэтому можно использовать это время для создания новых связей и знакомств.

Рыбы

Рыбам придется мириться со многими вещами, но эта неделя будет прекрасно подходить для любых дел. Можно будет преуспеть в любви, потому что флирт и романтика принесут вам удачу. Можно будет полностью посвятить все время работе, если будет такое желание. Главное — найти свое предназначение или хотя бы постараться это сделать. Сейчас нельзя упускать возможности обнаружить смысл всего происходящего.