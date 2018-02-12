Чего остерегаться в понедельник: гороскоп на 12 февраля

Дева

День будет напряженным и сложным. Вам напомнят о ранее совершенных ошибках и промахах, придется приложить немало усилий для их исправления. Не стоит доверять обещаниям новых партнеров: велика вероятность, что они не будут сдержаны. В работе возможны проблемы, которые потребуют немедленного пересмотра целей и приоритетов, отказа от ставшей привычной тактики.

Несмотря на то, что жизненный потенциал находится на достаточно высоком уровне, эмоциональные перегрузки нежелательны, равно как и утомительная физическая работа. Вернуть душевное равновесие поможет общение с близкими. Любимый человек внимателен к вам, но не всегда может правильно понять ваши стремления.

Весы

День связан с появлением проблем как профессионального, так и личного характера. Найти верное решение будет непросто, однако ваша интуиция наверняка подскажет, как следует действовать, чтобы добиться наилучшего результата. Старайтесь иметь дело только с проверенными партнерами; нежелательно вести переговоры с иностранцами, планировать на этот день далекие поездки. Финансовая картина вполне благоприятна.

Ссора с любимым человеком может оказаться весьма серьезной, если вы не сделаете первых шагов к сближению. Родственники требовательны и не слишком терпеливы, однако нужно признать, что критика, исходящая от них, конструктивна и вполне уместна.

Скорпион

На работе складывается непростая ситуация, требующая обдуманных действий. Вы можете положиться на старых союзников, однако должны помнить о том, что основная ответственность за происходящее ложится именно на ваши плечи. Возможно получение денег или дорогих подарков; нет причин сомневаться в том, что вы правильно распорядитесь имеющимися в наличии средствами. Желательно воздержаться от поездок, активного участия в общественных мероприятиях.

Время, проведенное наедине с любимым человеком, будет способствовать восстановлению душевных сил. Возможны новые увлечения, приятные признания. Юным представителям знака следует прислушаться к советам старших родственников.

Стрелец

Сегодня для вас будет особенно важной поддержка родственников, поэтому стоит провести побольше времени в их обществе. Погружение в семейные дела не только будет способствовать обретению душевного равновесия, но и поможет найти ключ к решению проблем, беспокоивших вас в последнее время. На пользу пойдет также активный отдых. Будьте разборчивее в еде – существует вероятность отравлений.

На работе складывается непростая ситуация, однако остается шанс справиться с проблемами довольно быстро. Рассчитывайте только на проверенных временем союзников: для начала новых деловых отношений сейчас не самый подходящий момент.

Козерог

День будет весьма сложным, однако поддержка любимого человека поможет вам преодолеть любые препятствия и с честью выйти из самых сложных испытаний. Не исключены новые знакомства и романтические увлечения. Ваше обаяние производит сильное впечатление на окружающих, но на деловых переговорах этим оружием лучше не пользоваться – велика вероятность, что вас поймут неправильно.

Возможны профессиональные трудности, напомнят о себе проблемы далекого прошлого. Придется пожалеть о некоторых принятых ранее решениях, однако выход из сложного положения вскоре будет найдет. Возможны небольшие финансовые поступления.

Водолей

Непростой день. Будьте готовы уделить много времени исправлению своих и чужих ошибок, не ожидая за это ни поощрения, ни благодарности. Отношения с коллегами и деловыми партнерами складываются напряженные, возникает много поводов для разногласий и взаимных претензий. Нежелательно делать крупные покупки, начинать ремонт или переставлять мебель.

Отношения в семье спокойны и гармоничны, полны понимания и участия. Любимый человек делится с вами своими проблемами в надежде получить совет и поддержку, не стоит скупиться на слова одобрения. Хорошие впечатления оставит активный отдых, а соблюдение принципов правильного питания пойдет на пользу вашему здоровью.

Рыбы

День связан с некоторым снижением жизненного потенциала, поэтому постарайтесь оградить себя от лишних нагрузок, как физических, так и эмоциональных. Желательно свести к минимуму контакты с неприятными, агрессивно настроенными особами – общение с ними не лучшим образом скажется на вашем настроении. День подходит для самостоятельной работы, реализации собственных идей; исполнение чужих распоряжений может быть связано с проблемами.