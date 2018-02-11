После концерта в Таллинне Валерия вышла в свет без нижнего белья

Певица Валерия опубликовала на своей странице в Instagram фотографию из-за кулис гастролей в Дюссельдорфе, куда отправилась сразу после участия в концетре «Будут все», прошедшем в Таллинне в минувшую пятницу. На снимке она предстала в элегантном белом платье, подчеркивающим достоинства ее фигуры.
Валерия опубликовала фотографию с Филиппом Киркоровым и Ириной Дубцовой. "Дюссельдорф. Наше веселое закулисье. #песнягода Так приятно гастролировать вместе с коллегами – есть возможность пообщаться, обменяться впечатлениями о проведённых зимних каникулах, обсудить новые фильмы, да и просто попить чайку.. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала она снимок.
Подписчики обратили внимание на элегантное платье, которое надела певица. Белый элегантный наряд с открытыми плечами подчеркнул все достоинства фигуры Валерии. Некоторые подписчики заметили, что под платьем совершенно не видно бюстгальтера. Впрочем, знатоки стиля напомнили, что носить этот предмет туалета под таким платьем не соответствует последним стандартам в мире моды, пишет Дни.ру.
"Очень красивый наряд.Элегантная и всегда прекрасная Вы @valeriya ", – заметила одна из подписчиц. Она посетовала. что не все могут по достоинству оценить наряд Валерии. "Вы такой бред читаете от невоспитанных людей(((Разочаруете в людях и перестанете с нами общатьсяКак бы мне хотелось все это удалить,чтобы Вы не видели этот бред!", – добавила поклонница.