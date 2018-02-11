После концерта в Таллинне Валерия вышла в свет без нижнего белья

Валерия опубликовала фотографию с Филиппом Киркоровым и Ириной Дубцовой. "Дюссельдорф. Наше веселое закулисье. #песнягода Так приятно гастролировать вместе с коллегами – есть возможность пообщаться, обменяться впечатлениями о проведённых зимних каникулах, обсудить новые фильмы, да и просто попить чайку.. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала она снимок.

A post shared by VALERIYA (@valeriya) on Feb 10, 2018 at 2:18pm PST

Подписчики обратили внимание на элегантное платье, которое надела певица. Белый элегантный наряд с открытыми плечами подчеркнул все достоинства фигуры Валерии. Некоторые подписчики заметили, что под платьем совершенно не видно бюстгальтера. Впрочем, знатоки стиля напомнили, что носить этот предмет туалета под таким платьем не соответствует последним стандартам в мире моды, пишет Дни.ру.

A post shared by VALERIYA (@valeriya) on Dec 20, 2017 at 12:07am PST