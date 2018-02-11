Сама призналась: Роза Сябитова сделала восемь операций

Самая знаменитая сваха России, ведущая программы «Давай поженимся» на Первом канале Роза Сябитова всегда отличалась откровенностью. Она не скрывала от общественности ни своего тяжелого детства – рассказывала о том, как злоупотребляла алкоголем ее мать, - ни свои неудачные отношения, ни большие потери – сваха осталась вдовой с двумя детьми и ей пришлось бороться за свое место под солнцем.

Поэтому неудивительно, что Роза легко и просто признается: да, я сделала пластические операции. Всего, по словам Сябитовой, она перенесла восемь операций. И не только потому, что хотела оставаться молодой и красивой. Одной из причин, по которой она легла под нож хирурга, стало кардинальное похудение. Три года назад Сябитова за три месяца потеряла 20 килограммов лишнего веса. Об этом она заговорила в программе Марии Шушкиной «В гости по утрам».

A post shared by Роза Сябитова (@syabitova_roza) on Jan 15, 2018 at 9:29am PST

«Когда мне предложили участвовать в программе, я сразу сказала – а потом операции. Понятно же, что похудеешь, значит, грудь отвиснет. Я похудела на 20 килограммов и сделала полный тюнинг – восемь операций после похудения. Вы думаете, что я, как Настя Волочкова, скажу: «У меня была грудастая бабушка?» Нет, ребята, чудес не бывает», - сказала Роза Сябитова.

На вопрос Шукшиной – не страшно ли было не узнать себя после пластики, Роза отмахнулась. «Мы же все по-русски делаем. Кто не рискует, то не пьет шампанского».

A post shared by Роза Сябитова (@syabitova_roza) on Dec 25, 2017 at 10:10pm PST

Кстати, у Сябитовой сложные отношения с алкоголем. Ее мать злоупотребляла и, по словам Розы, просто пила. У нее самой в один период была мысль спасаться алкоголем, но ей помог сын Денис. Это произошло после смерти первого мужа, Роза осталась вдовой, одна с двумя маленькими детьми на улице. Как рассказывает сваха, свекровь ее прогнала и Розе пришлось вернуться домой к пьющей матери.

«У меня просто опустились руки. А мама рядом пьяная лежит. Я нашла ее портвейн. Думаю: может, выпить, может, так легче будет? Выходит Дениска и говорит: «Мам, не надо». Меня как будто холодной водой окатило. Утром я проснулась Зеной-воительницей», - рассказала Роза.

Сябитова многого добилась, сделала карьеру, заработала денег, сейчас обустраивает загородный дом. Как она сама говорит, строит родовое гнездо. «Два года назад возникла идея формирования традиции. А что такое традиция? Это - привычка, передающаяся по наследству из поколения в поколение. Нужно сделать все, чтобы приучить детей к загородной жизни. Теперь появился вот этот дом, в который я вкладываюсь, который строю».