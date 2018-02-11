Сама призналась: Роза Сябитова сделала восемь операций

Сваха не стесняется пластики. После того, как Роза похудела за три месяца на 20 килограммов, операции были неизбежны. Об этом она рассказала Марии Шукшиной в ее авторской программе «В гости по утрам», пишет СтарХит.
Самая знаменитая сваха России, ведущая программы «Давай поженимся» на Первом канале Роза Сябитова всегда отличалась откровенностью. Она не скрывала от общественности ни своего тяжелого детства – рассказывала о том, как злоупотребляла алкоголем ее мать, - ни свои неудачные отношения, ни большие потери – сваха осталась вдовой с двумя детьми и ей пришлось бороться за свое место под солнцем.
Поэтому неудивительно, что Роза легко и просто признается: да, я сделала пластические операции. Всего, по словам Сябитовой, она перенесла восемь операций. И не только потому, что хотела оставаться молодой и красивой. Одной из причин, по которой она легла под нож хирурга, стало кардинальное похудение. Три года назад Сябитова за три месяца потеряла 20 килограммов лишнего веса. Об этом она заговорила в программе Марии Шушкиной «В гости по утрам».
«Когда мне предложили участвовать в программе, я сразу сказала – а потом операции. Понятно же, что похудеешь, значит, грудь отвиснет. Я похудела на 20 килограммов и сделала полный тюнинг – восемь операций после похудения. Вы думаете, что я, как Настя Волочкова, скажу: «У меня была грудастая бабушка?» Нет, ребята, чудес не бывает», - сказала Роза Сябитова.
На вопрос Шукшиной – не страшно ли было не узнать себя после пластики, Роза отмахнулась. «Мы же все по-русски делаем. Кто не рискует, то не пьет шампанского».
Кстати, у Сябитовой сложные отношения с алкоголем. Ее мать злоупотребляла и, по словам Розы, просто пила. У нее самой в один период была мысль спасаться алкоголем, но ей помог сын Денис. Это произошло после смерти первого мужа, Роза осталась вдовой, одна с двумя маленькими детьми на улице. Как рассказывает сваха, свекровь ее прогнала и Розе пришлось вернуться домой к пьющей матери.
«У меня просто опустились руки. А мама рядом пьяная лежит. Я нашла ее портвейн. Думаю: может, выпить, может, так легче будет? Выходит Дениска и говорит: «Мам, не надо». Меня как будто холодной водой окатило. Утром я проснулась Зеной-воительницей», - рассказала Роза.
Сябитова многого добилась, сделала карьеру, заработала денег, сейчас обустраивает загородный дом. Как она сама говорит, строит родовое гнездо. «Два года назад возникла идея формирования традиции. А что такое традиция? Это - привычка, передающаяся по наследству из поколения в поколение. Нужно сделать все, чтобы приучить детей к загородной жизни. Теперь появился вот этот дом, в который я вкладываюсь, который строю».
Дети Сябитовой Денис и Ксения пока одиноки. Но телесваха уверена: их жизнь сложится наилучшим образом. Она призналась, что готова принять любого зятя и невестку, правда, с условием: «Я под любого зятя под любую невестку подстроюсь, но надо, чтоб мне тоже было хорошо. Поэтому выбирать будем вместе - с оглядкой на семью», - сказала Роза.