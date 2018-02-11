Netflix назвал сериалы, которые смотрят не отрываясь

Американский сервис Netflix опубликовал список сериалов, которые зрители смотрят полностью в первую очередь. Список наиболее популярных среди зрителей сериалов для просмотра «запоем» возглавил Во все тяжкие, на втором месте закрепился Оранжевый – хит сезона. Тройку лидеров замыкают «Ходячие мертвецы».

Стоит отметить, что не все сериалы из этого рейтинга сняты по заказу Netflix. Так, например, «Во все тяжкие» и «Анатомия страсти» сервис показывает по лицензии.