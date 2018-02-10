суббота, 10 февраля 2018 г.
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Сын американского актера умер в возрасте двух лет из-за рака мозга

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Роб Делани.

ФОТО: Bettina Strenske/imago/Bettina Strenske

Американский актер, звезда сериалов «Катастрофа» и «Город хищниц» сообщил в социальных сетях о смерти своего сына Генри, сообщает The Sun

41-летний Делани описывает своего сына как «сильного, забавного, озорного» ребенка, который из-за тяжелой болезни до двухлетнего возраста находился в больнице.

В 2016 году маленькому Генри диагностировали рак мозга. Мальчик умер в январе 2018 года. Роб поблагодарил британскую организацию NHS за помощь и  попросил свою жену Лею и двух старших сыновей быть сильными. 

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