Сын американского актера умер в возрасте двух лет из-за рака мозга
10 февраля 2018 г., 15:44
Американский актер, звезда сериалов «Катастрофа» и «Город хищниц» сообщил в социальных сетях о смерти своего сына Генри, сообщает The Sun.
41-летний Делани описывает своего сына как «сильного, забавного, озорного» ребенка, который из-за тяжелой болезни до двухлетнего возраста находился в больнице.
В 2016 году маленькому Генри диагностировали рак мозга. Мальчик умер в январе 2018 года. Роб поблагодарил британскую организацию NHS за помощь и попросил свою жену Лею и двух старших сыновей быть сильными.