Сын американского актера умер в возрасте двух лет из-за рака мозга

41-летний Делани описывает своего сына как «сильного, забавного, озорного» ребенка, который из-за тяжелой болезни до двухлетнего возраста находился в больнице.

В 2016 году маленькому Генри диагностировали рак мозга. Мальчик умер в январе 2018 года. Роб поблагодарил британскую организацию NHS за помощь и попросил свою жену Лею и двух старших сыновей быть сильными.