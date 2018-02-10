Человек-оборотень: я уже не представляю, что мог бы родиться другим...

Ларри принадлежит к пятому поколению в семье, кто страдает от гипертрихоза. В детстве Ларри стыдился своей внешности, в школе его дразнили и насмехались над ним, передает Лайф со ссылкой на Mirror.

Ларри пробовал эпиляцию и бритьё, но волосы отрастали уже через месяц. Тогда Ларри решил превратить свой недостаток в преимущество. В 2000-м он и три его сестры удостоились чести войти в Книгу рекордов Гиннесса как самые волосатые люди на земле. С тех пор Ларри стал чувствовать себя намного увереннее.

ФОТО: WIZARD OF ODD TV/Caters News Agency

К 35 годам за плечами мужчины уже было несколько ролей в фильмах для мирового проката, в том числе и в мелодраме Френсиса Лоуренса "Воды слонам!" (Water For Elephants) с Робертом Паттинсоном. И как раз после участия в этом фильме в 2011-м он повстречал ту самую. 42-летняя Алисия Мартинес искала жильё и познакомилась с Ларри.

«Он очень хороший человек с прекрасным чувством юмора. Я могу сказать, что он очень заботливый и настоящий семьянин. Он очень позитивно смотрит на вещи, хотя его жизнь далеко не сахар», - признается Алисия.

Он осмелился сделать Алисии предложение. В 2016-м они поженились.

В последнем интервью для YouTube-канала The Wizard of Odd TV Ларри признался, что по-настоящему счастлив.

«Я полностью принимаю свою индивидуальность, когда мои сёстры старательно избавляются от всех волос. Я уже не представляю, что мог бы когда-нибудь родиться другим. Для меня это норма», - говорит он.

Теперь Ларри открыл свой семейный бизнес — сдает в аренду надувные замки и мебель. Иногда он подрабатывает в цирке, в другие разы — на съемках. Но жизнь Ларри никогда не стоит на месте.

«Наслаждайтесь жизнью так, как это делаю я! Мне это сложнее, но я не буду унывать», - уверяет Ларри.