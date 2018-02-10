Не пропусти! Высшая лига КВН Эстонии вновнь на сцене уже 17 февраля

Восемь команд стартуют в этом году в сезоне Высшей лиги КВН Эстонии, в том числе и играющие в телевизионных лигах Международного Союза КВН. В первой игре сезона участвуют лучшие команды Эстонии «Свои» и «Зажигалка», участники московской Премьер-Лиги «Сборная Лингвистов ИнЯз» из Минска и хорошо знакомая таллиннскому зрителю «Милая сборная» из Санкт-Петербурга.

Команда КВН «Свои» - серебряный призер прошлого года, сборная составленная из лучших игроков разных команд прошлых лет. В этом году ребята настроены только на чемпионский титул. Яркая, харизматичная команда в минувшем сезоне сыграла несколько блестящих конкурсов, в том числе СТЭМы со российскими звездами Сергеем Дружко и Максимом Киселевым.

«Милая сборная» из Санкт-Петербурга вернулась в Эстонию после годичного перерыва, после того, как выиграла в 2016 году чемпионский титул. В этом году петербуржцы снова готовы к борьбе за золотые медали. Команда «Зажигалка» из Пыхья-Таллинна - третий участник нового сезона. Чемпионы Лиги Юмора Start Up зарекомендовали себя как команда, ищущая новые подходы к игре, сочетающая «оттенки Копли» с «гламуром Пыхья-Таллинна».

Минская «Сборная Лингвистов ИнЯЗ» - одна из сильнейших команд Беларуси, которая в этом году по результатам фестиваля в Сочи получила приглашение в московскую Премьер Лигу Международного Союза КВН. Любителям традиционно качественного беларусского юмора наверняка придется по вкусу стиль игры «лингвистов».