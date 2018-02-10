Избегайте ссор с близкими: гороскоп на 10 февраля

День связан с ростом жизненного потенциала, приливом жизненных сил, появлением новых интересов. Поездки доставят вам большое удовольствие, как, впрочем, и активный отдых. Творческие натуры не испытают недостатка в интересных идеях.

Дева

Не исключены проблемы на работе, некоторые планы останутся нереализованными из-за ошибок, допущенных другими людьми. Недоброжелатели весьма активны, однако их поступки и коварные интриги не нанесут вам ущерба. Желательно воздержаться от покупок и инвестиций в сомнительные проекты; возможна потеря или повреждение ценной вещи. Старые друзья не оставят вас без поддержки, да и родственники наверняка придут на помощь в сложной ситуации.

С точки зрения романтических отношений день очень хорош, он обещает покой и взаимопонимание влюбленным, удачу тем, кто находится в поиске своей «половинки». Не упустите возможность хорошо провести время, посетить увеселительное заведение.

Весы

Благоприятные тенденции сильны, а жизненный потенциал высок. День обещает быть приятным, открыть перед вами новые перспективы, дать возможность быстро справиться с накопившимися проблемами. Самое время расширить круг общения; активное участие в событиях светской и общественной жизни даст вам возможность обзавестись полезными знакомствами и связями, найти людей, с которыми легко и приятно иметь дело. Возможны денежные поступления.

В сфере личных отношений ситуация гармонична, вы склонны избегать конфликтов и по мере сил сглаживать острые углы, находить общий язык с близкими. Порой можно позволить себе покапризничать – врожденное чувство меры поможет вам не слишком увлечься.

Скорпион

Эмоциональный фон отличается напряженностью, что провоцирует проблемы в общении. Вы склонны к необдуманным и резким высказываниям, поступкам, от которых в других обстоятельствах наверняка бы воздержались. Особая осторожность необходима при решении финансовых проблем: есть опасность переоценить свои возможности и остаться на мели. Советы и поддержка родственников будут полезными, но не всегда вы сочтете уместным принять их.

Постарайтесь направить в мирное русло свою кипучую энергию, иначе вашим близким придется несладко. Между тем, шанс избежать конфликтов и склок у вас есть, просто нужно проявить чуть больше гибкости и снисходительности к чужим слабостям.

Стрелец

Стрельцы полны энергии и интересных идей, и именно они задают ритм, которого окружающим придется придерживаться. Не будьте слишком требовательны к тем, кто не поспевает за вами: даже весьма медлительные союзники могут оказаться бесконечно полезными. Сегодня вы легко справляетесь с преодолением профессиональных трудностей, одерживаете победы над недоброжелателями и обстоятельствами. Поездки пойдут вам на пользу, завяжутся новые знакомства.

С точки зрения личных отношений день очень благоприятен. Привязанности крепнут, появляется шанс завоевать расположение человека, который вам небезразличен. Проявление инициативы приветствуется.

Козерог