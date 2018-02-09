В то время когда вы были только в состоянии влюбленности, вы постоянно что-то рассказывали и только недавно стали играть в молчанку? Так как же это предотвратить или все же молчание в отношениях - это повод для расставания? Пишут Sex-news.ru.

Возможные причины молчания в отношениях

Причиной для молчания в отношениях может стать то, что вы и ваш партнер живете бок о бок в партнерстве и верите, что вам больше нечего сказать друг другу. Возможно, вы или ваш партнер уже некоторое время недовольны отношениями, но, тем не менее, не хотите расставаться или полностью разочаровались. Также может быть и то, что другие области жизни теперь в приоритете, например, работа или хобби.

Может быть, за молчанием в отношениях абсолютно не прячется повод для расставания. Просто некоторые не любят разговаривать и проявляют свою симпатию по-другому. Итак, ваш партнер мало разговаривает, но зато он готов всегда прийти на помощь, он надежный и хороший слушатель, не позволяйте себя никому сбить с толку. Просто у него абсолютно другой стиль общения.

Устраняем повод для расставания

Он ведет себя наряду с молчание холодно, раздражается или холоден по отношению к вам, тогда это может стать признаком отсутствия интереса и отдаления от отношений. В общем, в этом случае молчание в отношениях – повод для расставания. Не наседайте на вашего партнера, чтобы с ним поговорить, чтобы он не почувствовал себя под давлением и снова не отдалился от вас.