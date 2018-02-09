Внешний вид Григория Лепса за день до концерта в Таллинне шокировал Сеть (фото внутри)
9 февраля 2018 г., 18:08
В четверг, 8 февраля, в Риге состоялось огромное шоу Виктора Дробыша с участием большого количества российских знаменитостей. Певица Зара разместила в Instagram снимок закулисных посиделок вместе с коллегами по цеху. Поклонники певицы пришли в ужас от внешнего вида Григория Лепса и принялись оставлять неприятные комментарии.
Нашлись же и те, кто попросил злопыхателей не лезть не в свое дело.
Смотрите фото!