суббота, 10 февраля 2018 г.
Я обязательно постараюсь в Таллинн вернуться!

Екатерина Климова

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  • Внешний вид Григория Лепса за день до концерта в Таллинне шокировал Сеть (фото внутри)

Внешний вид Григория Лепса за день до концерта в Таллинне шокировал Сеть (фото внутри)

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Григорий Лепс

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

В четверг, 8 февраля, в Риге состоялось огромное шоу Виктора Дробыша с участием большого количества российских знаменитостей. Певица Зара разместила в Instagram снимок закулисных посиделок вместе с коллегами по цеху. Поклонники певицы пришли в ужас от внешнего вида Григория Лепса и принялись оставлять неприятные комментарии. 

Нашлись же и те, кто попросил злопыхателей не лезть не в свое дело. 

Смотрите фото! 

 

Закулисные посиделки:) #Рига #гастроли

Публикация от ZARA (@zara_music)

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