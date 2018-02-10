Берегитесь! Сережа в розовых лосинах едет по Эстонии: он вскружит голову и вы согласитесь на это ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО!
10 февраля 2018 г., 11:00
А вы когда-нибудь совершали самые необдуманные и невероятные поступки в жизни? Если нет, то вы просто никогда не проходили по торговому центру Astri в Нарве вечером.
Журналисты портала Limon.ee Света Карабут и Эдгар Гергель после продуктивного рабочего дня шли по этому нарвскому торговому центру в поисках еды, а встретили его - Сережу. Не заметить этого молодого человека было сложно. Он давал всем желающим бесплатный урок фитнеса под песню Полины Гагариной - «Танцуй со мной».
В коротком видеоролике вы увидите, кто из нас троих лучше всего крутил попой, узнаете, кто такой Сережа и что у него в планах.
Смотрите видео и улыбайтесь вместе с Limon.ee!