Берегитесь! Сережа в розовых лосинах едет по Эстонии: он вскружит голову и вы согласитесь на это

Журналисты портала Limon.ee Света Карабут и Эдгар Гергель после продуктивного рабочего дня шли по этому нарвскому торговому центру в поисках еды, а встретили его - Сережу. Не заметить этого молодого человека было сложно. Он давал всем желающим бесплатный урок фитнеса под песню Полины Гагариной - «Танцуй со мной».