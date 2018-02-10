суббота, 10 февраля 2018 г.
В любом случае, я ориентирована на российскую эстраду и русскоговорящую публику. Не вижу смысла исполнять западные песни в России.

Инна Литвин

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  • Берегитесь! Сережа в розовых лосинах едет по Эстонии: он вскружит голову и вы согласитесь на это

Берегитесь! Сережа в розовых лосинах едет по Эстонии: он вскружит голову и вы согласитесь на это ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО!

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А вы когда-нибудь совершали самые необдуманные и невероятные поступки в жизни? Если нет, то вы просто никогда не проходили по торговому центру Astri в Нарве вечером. 

Журналисты портала Limon.ee Света Карабут и Эдгар Гергель после продуктивного рабочего дня шли по этому нарвскому торговому центру в поисках еды, а встретили его - Сережу. Не заметить этого молодого человека было сложно. Он давал всем желающим бесплатный урок фитнеса под песню Полины Гагариной - «Танцуй со мной».

В коротком видеоролике вы увидите, кто из нас троих лучше всего крутил попой, узнаете, кто такой Сережа и что у него в планах.

Смотрите видео и улыбайтесь вместе с Limon.ee! 

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