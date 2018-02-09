Видеоинтервью Limon.ee: за красавицей Элиной Нечаевой сейчас следит вся Эстония, и вот почему…

Уже в эту субботу, 10 февраля, определятся первые пять финалистов эстонского отборочного тура «Евровидения» - Eesti Laul. Среди претендентов на победу - оперная певица и педагог по академическому вокалу Элина Нечаева с песней на итальянском языке La Forza. Букмекерские конторы уверены на 100 процентов - место в финале конкурса Нечаевой обеспечено.
Но радоваться пока рано, нужно смотреть первый полуфинал Eesti Laul 10 февраля в 21:35 и не забывать голосовать за понравившихся вам артистов.
За день до этого волнительного момента портал Limon.ee пригласил Элину Нечаеву в нашу уютную редакцию в самом сердце Таллинна на интервью. Несмотря на плотный график и довольно сильный для этого года мороз, артистка появилась у нас строго в назначенное время. И с первой же секунды ослепила своей улыбкой, добротой и красотой.
Самое удивительное, что нам удалось узнать, - новость о платье, которое на самом деле вовсе не платье.