Видеоинтервью Limon.ee: за красавицей Элиной Нечаевой сейчас следит вся Эстония, и вот почему…

Но радоваться пока рано, нужно смотреть первый полуфинал Eesti Laul 10 февраля в 21:35 и не забывать голосовать за понравившихся вам артистов.

Эдгар Гергель и Элина Нечаева ФОТО: Konstantin Sednev/PM / Scanpix Baltics

За день до этого волнительного момента портал Limon.ee пригласил Элину Нечаеву в нашу уютную редакцию в самом сердце Таллинна на интервью. Несмотря на плотный график и довольно сильный для этого года мороз, артистка появилась у нас строго в назначенное время. И с первой же секунды ослепила своей улыбкой, добротой и красотой.

Самое удивительное, что нам удалось узнать, - новость о платье, которое на самом деле вовсе не платье.

Элина Нечаева ФОТО: Madis Sinivee