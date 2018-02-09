суббота, 10 февраля 2018 г.
В любом случае, я ориентирована на российскую эстраду и русскоговорящую публику. Не вижу смысла исполнять западные песни в России.

Инна Литвин

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Видеоинтервью Limon.ee: за красавицей Элиной Нечаевой сейчас следит вся Эстония, и вот почему…

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Уже в эту субботу, 10 февраля, определятся первые пять финалистов эстонского отборочного тура «Евровидения» - Eesti Laul. Среди претендентов на победу - оперная певица и педагог по академическому вокалу Элина Нечаева с песней на итальянском языке La Forza. Букмекерские конторы уверены на 100 процентов - место в финале конкурса Нечаевой обеспечено. 

Но радоваться пока рано, нужно смотреть первый полуфинал Eesti Laul 10 февраля в 21:35 и не забывать голосовать за понравившихся вам артистов. 

Эдгар Гергель и Элина Нечаева

ФОТО: Konstantin Sednev/PM / Scanpix Baltics

За день до этого волнительного момента портал Limon.ee пригласил Элину Нечаеву в нашу уютную редакцию в самом сердце Таллинна на интервью. Несмотря на плотный график и довольно сильный для этого года мороз, артистка появилась у нас строго в назначенное время. И с первой же секунды ослепила своей улыбкой, добротой и красотой. 

Самое удивительное, что нам удалось узнать, - новость о платье, которое на самом деле вовсе не платье. 

Элина Нечаева

ФОТО: Madis Sinivee

За кого будет голосовать Элина Нечаева? Кто будет ее поддерживать? Где будет следить артистка за результатами полуфинала? Смотрите эксклюзивное видеоинтервью портала Limon.ee!

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