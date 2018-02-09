Ой, зря! Что сделала с собой Виктория Лопырева (ФОТО)

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Виктория Лопырева опубликовала фотографии, сделанные на мероприятии amfAR, направленном на борьбу со СПИДом. Среди почетных гостей отметилась и наша соотечественница Виктория Лопырева. Гламурная блондинка опубликовала снимок, на котором запечатлена в блестящем декольтированном платье, держащей за талию другую гостью светского раута.

"Слева девушка Естественно выглядит..или перебор у Вики с фотошопом– лицо шире талии.. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Где линия талии и линия талия , которая отсвечивает сзади ))))))", "Фотошопили*", "а она ребра для такой талии случаем себе не удаляла?", "Слишком много фейстюна на утяжку талии", "Как приятно смотреть на девушек чья красота естественная (слева)", "Во все перебор( была такая милая) что стало– увы(", "Зачем так фотошопом убирать себе талию? Понятно же, что она такой быть не может", – высказали свое мнение расстроенные подписчики.