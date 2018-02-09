Ох уж эта пятница... Читайте гороскоп на 9 февраля!

В сфере личных отношений не возникнет серьезных проблем. Вам будет легко достичь взаимопонимания с близкими, даже если раньше поводы для разногласий были многочисленными и разнообразными. Избегайте слишком активного участия в светской жизни и серьезных физических нагрузок – недостаток спокойного отдыха плохо скажется на вашем эмоциональном состоянии.

Дева

Девам нелегко поладить даже с близкими людьми, что уж говорить о тех, кого представители этого знака видят впервые. Чужие недостатки кажутся вам огромными и неисправимыми, собственные же слабости вызывают куда более снисходительное отношение. Не стоит обижаться на тех, кто попросит вас изменить свое поведение или, по крайней мере, удержаться от обидных высказываний – поверьте, никто не пытается ограничить вашу свободу, речь идет лишь о том, чтобы учитывать интересы окружающих.

Тем, кто планирует отправиться в поездки, нужно соблюдать особую осторожность. Не стоит в этот день покупать необычные, экстравагантные вещи, изделия ремесленников или товары, привезенные их экзотических стран.

Весы

Весам следует проявлять максимальную разборчивость в знакомствах и контактах. Люди, некогда навредившие вам, сегодня могут напомнить о себе и объявить, что преисполнились благих намерений; возможны встречи с особами, в прошлом питавшими к вам особые чувства и затаившими обиду на то, что вы остались равнодушны. Не будьте доверчивы, даже услышите нечто очень приятное. Многообещающие предложения на деле окажутся не столь выгодными, как вы представляете себе.

Эмоциональный фон отличается напряженностью, это сказывается как на романтических отношениях, так и на атмосфере в семье. Постарайтесь сгладить острые углы, проявив сдержанность и терпение. Ссоры могут не только стать причиной огорчений, но и ухудшить самочувствие.

Скорпион

День связан со значительными непредвиденными расходами, серьезными имущественными проблемами, требующими решения. Проявления легкомыслия недопустимы: звезды покровительствуют серьезным Скорпионам, способным нести ответственность за свои поступки и взять на себя заботу о близких людях. Однако это вовсе не повод для того, чтобы отказываться от посещения вечеринки или иного увеселительного мероприятия. Всему свое время; соблюдайте этот нехитрый принцип, и неприятности обойдут вас стороной.

Хотя эмоциональный фон будет довольно напряженным, вам удастся избежать ссор с близкими людьми. Важно позаботиться о своем здоровье; избегайте перегрузок, не злоупотребляйте спиртными напитками и тяжелой пищей.

Стрелец

Стрельцы неутомимы и полны энергии, но, увы, ставят перед собой весьма сомнительные цели, да и методы их достижения выбирают спорные. Все это – следствие дурного влияния, которого можно избежать, проявив разборчивость в знакомствах и отказавшись от контактов с сомнительными особами. Поездки, обещающие массу интересных впечатлений, обернуться разочарованием и окажутся утомительными; впрочем, при некоторой осторожности от неприятностей удастся уклониться.