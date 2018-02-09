Ох уж эта пятница... Читайте гороскоп на 9 февраля!

Этот день стоит провести спокойно, стараясь не давать невыполнимых обещаний, не брать на себя обязательств, и не пытаться преуспеть в каждом начатом деле. События могут развиваться не совсем так, как вы ожидаете, и далеко не все сюрпризы окажутся приятными, пишет Dvorec.
Овен
Овны деятельно и энергичны, но не слишком рассудительны – именно поэтому день может принести им приключения столь же увлекательные, сколь и опасные. Будьте осторожны в поездках, избегайте знакомств с сомнительными попутчиками: ваша общительность может иметь печальные последствия. Не стоит также злоупотреблять спиртными напитками и экзотическими кулинарными шедеврами.
Отношения любящих пар гармоничны, но это не столько ваша заслуга, сколько следствие снисходительности и безграничного терпения вашего партнера. Не будьте слишком расточительны: хотя финансовая ситуация вполне благоприятна, деньги сейчас лучше копить, а не тратить.
Телец
Тельцы проявляют удивительное легкомыслие в погоде за новыми впечатлениями, что может иметь печальные последствия. Будьте осторожны и не пускайтесь в опасные приключения, если не уверены в поддержке надежного, опытного и влиятельного человека. Те, кто планирует сложные дела, смогут найти единомышленников и помощников, чей творческий подход к решению поставленной задачи гарантирует успех. Не упустите возможность обсудить свои идеи со старшими родственниками: можно получить ценный совет.
Тем, кто ищет свою «половинку», сегодня улыбнется удача. У влюбленных тоже не будет поводов для печали – их ожидает масса приятных моментов и маленьких радостей, сюрпризов, поднимающих настроение.
Близнецы
День неспокойный, и Близнецы, очень чувствительные к настроению окружающих, переживут много неприятных моментов. Заставит понервничать любимый человек, чьи поступки и высказывания заставляют задуматься о будущем отношений; у некоторых представителей знака появятся поводы для ревности, другие будут страдать от недостатка внимания и заботы.
Не радует ситуация в финансовых делах, но мысль о том, что в сложной ситуации можно обратиться за помощью к родственникам, внушает уверенность и поднимает настроение. Старайтесь держаться ближе к дому и избегайте мест, где собираются подозрительные особы; в погоне за острыми ощущениями и новыми впечатлениями можно совершить немало ошибок, исправить которые будет крайне трудно.
Рак
День связан с неожиданными потерями, обескураживающими и лишающими душевного равновесия. Вы склонны преувеличивать важность ошибок, допущенных ранее, сокрушаться о собственной беспомощности и предпринимать совсем не те действия, которые необходимы для выхода из сложившейся ситуации. Попытки любимого человека повлиять на ваше поведение, дать хороший совет или просто оказать помощь не только не увенчаются успехом, но и приведут к появлению новых проблем.
Будьте экономнее, постарайтесь отказаться от необязательных расходов – деньги могут понадобиться на нечто очень важное. Наладить отношения в семье смогут те, кто готов на уступки и не ждет от родственников ответных шагов.
Лев
Позитивные тенденции не слишком сильны, и многие события этого дня произведут на Львов неблагоприятное впечатление. Вы более обычного чувствительны и ранимы, и порой излишне остро реагируете на события, которые совершенно не заслуживают внимания. Самое время пересмотреть свои приоритеты: некоторым Львам придется признать, что они сосредоточились на решении второстепенных задач, упустив из виду нечто очень важное.
В сфере личных отношений не возникнет серьезных проблем. Вам будет легко достичь взаимопонимания с близкими, даже если раньше поводы для разногласий были многочисленными и разнообразными. Избегайте слишком активного участия в светской жизни и серьезных физических нагрузок – недостаток спокойного отдыха плохо скажется на вашем эмоциональном состоянии.
Дева
Девам нелегко поладить даже с близкими людьми, что уж говорить о тех, кого представители этого знака видят впервые. Чужие недостатки кажутся вам огромными и неисправимыми, собственные же слабости вызывают куда более снисходительное отношение. Не стоит обижаться на тех, кто попросит вас изменить свое поведение или, по крайней мере, удержаться от обидных высказываний – поверьте, никто не пытается ограничить вашу свободу, речь идет лишь о том, чтобы учитывать интересы окружающих.
Тем, кто планирует отправиться в поездки, нужно соблюдать особую осторожность. Не стоит в этот день покупать необычные, экстравагантные вещи, изделия ремесленников или товары, привезенные их экзотических стран.
Весы
Весам следует проявлять максимальную разборчивость в знакомствах и контактах. Люди, некогда навредившие вам, сегодня могут напомнить о себе и объявить, что преисполнились благих намерений; возможны встречи с особами, в прошлом питавшими к вам особые чувства и затаившими обиду на то, что вы остались равнодушны. Не будьте доверчивы, даже услышите нечто очень приятное. Многообещающие предложения на деле окажутся не столь выгодными, как вы представляете себе.
Эмоциональный фон отличается напряженностью, это сказывается как на романтических отношениях, так и на атмосфере в семье. Постарайтесь сгладить острые углы, проявив сдержанность и терпение. Ссоры могут не только стать причиной огорчений, но и ухудшить самочувствие.
Скорпион
День связан со значительными непредвиденными расходами, серьезными имущественными проблемами, требующими решения. Проявления легкомыслия недопустимы: звезды покровительствуют серьезным Скорпионам, способным нести ответственность за свои поступки и взять на себя заботу о близких людях. Однако это вовсе не повод для того, чтобы отказываться от посещения вечеринки или иного увеселительного мероприятия. Всему свое время; соблюдайте этот нехитрый принцип, и неприятности обойдут вас стороной.
Хотя эмоциональный фон будет довольно напряженным, вам удастся избежать ссор с близкими людьми. Важно позаботиться о своем здоровье; избегайте перегрузок, не злоупотребляйте спиртными напитками и тяжелой пищей.
Стрелец
Стрельцы неутомимы и полны энергии, но, увы, ставят перед собой весьма сомнительные цели, да и методы их достижения выбирают спорные. Все это – следствие дурного влияния, которого можно избежать, проявив разборчивость в знакомствах и отказавшись от контактов с сомнительными особами. Поездки, обещающие массу интересных впечатлений, обернуться разочарованием и окажутся утомительными; впрочем, при некоторой осторожности от неприятностей удастся уклониться.
Важна и полезна поддержка членов семьи, да и хорошее отношение любимого человека покажется вам условием, необходимым для сохранения уверенности в себе. Не рискуйте отношениями, которые вам дороги – восстановить их будет непросто.
Козерог
Бескомпромиссность Козерогов сегодня может пойти им во вред: именно она помешает наладить отношения с любимым человеком, восстановить старые дружеские связи. Помните, что проявление гибкости и толерантности вовсе не является отказом от собственных принципов. Полезными в решении практических задач окажутся советы родственников, из общения с представителями старшего поколения можно почерпнуть массу полезной информации.
Новые увлечения принесут скорее разочарование, чем радость, поскольку, при всей своей осторожности, вы сегодня на удивление неразборчивы и склонны выдавать желаемое за действительное. День подходит для учебы и исследовательской работы.
Водолей
Ваших душевных сил и внутренних ресурсов будет достаточно для того, чтобы справиться с влиянием негативных тенденций и разрядить напряженность эмоционального фона. Прислушивайтесь к своей интуиции – она подскажет, как поступить в сложившейся ситуации, чтобы понести минимальные потери и не причинить боли близким. Новые знакомства нежелательны, звезды также советуют воздержаться от заключения любых сделок с людьми, намерения которых остаются для вас загадкой.
Проблемы в отношениях с любимым человеком будут решены благодаря проявленной вами снисходительности к чужим слабостям. От себя также не стоит требовать слишком многого: маленькие недостатки простительны всем.
Рыбы
События развиваются не самым удачным образом, из-за чего придется отказаться от выполнения взятых на себя обязательств. Впрочем, окружающие отнесутся к вам с пониманием и участием, однако их снисходительность и сочувствие не будут безграничными. Именно поэтому следует не упиваться собственными страданиями и душевными терзаниями, а заняться делом, которое пойдет на пользу всем.
Избегайте спонтанных покупок, необдуманных расходов. Путешествие, не спланированное должным образом, может оказаться не только неприятным и утомительным, но и опасным. Вы нуждаетесь в обществе близких людей для того, чтобы чувствовать себя комфортно и спокойно, но не должны перекладывать на их плечи решение ваших проблем.