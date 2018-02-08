Брэд Питт стал виновником тройного ДТП в Лос-Анджелесе Фото с места аварии
8 февраля 2018 г., 10:47
Голливудская звезда Брэд Питт, который уже два года не может развестись с Анджелиной Джоли, стал виновником ДТП.
Авария произошла в районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе. Автомобиль Питта, темно-серый Tesla, врезался в Nissan, который при столкновении повредил припаркованную Kia.
К счастью, никто из участников дорожно-транспортного происшествия не пострадал. Папарацци сумели заснять Питта на месте аварии вместе с остальными водителями. Фотографиями поделилось издание DailyMail.
Судя по фото, Питт вел себя спокойно и сдержанно и, даже, улыбался. Актер пообщался со всеми, кому причинил вред, обсудил причиненные убытки со своим страховым агентом. После этого Брэд Питт пожал всем автолюбителям руку и поехал по делам.