Брэд Питт стал виновником тройного ДТП в Лос-Анджелесе

Авария произошла в районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе. Автомобиль Питта, темно-серый Tesla, врезался в Nissan, который при столкновении повредил припаркованную Kia.

К счастью, никто из участников дорожно-транспортного происшествия не пострадал. Папарацци сумели заснять Питта на месте аварии вместе с остальными водителями. Фотографиями поделилось издание DailyMail .

Судя по фото, Питт вел себя спокойно и сдержанно и, даже, улыбался. Актер пообщался со всеми, кому причинил вред, обсудил причиненные убытки со своим страховым агентом. После этого Брэд Питт пожал всем автолюбителям руку и поехал по делам.