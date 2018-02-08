четверг, 8 февраля 2018 г.
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Уже слишком! Новое фото мужа Наташи Королевой ввергло в шок

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Наташа Королева и Тарзан

ФОТО: Scanpix

Супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (он же Тарзан) шокировал фанатов новым интимным фото. 

Наташа Королева и Сергей Глушко проводят время в Майами. У них там есть недвижимость. Жилище артистов находится в двух шагах от океана, поэтому Наташа и Сергей с завидной регулярностью делятся с поклонниками пляжными снимками.

Однако свежая фотография Глушко буквально ввергла в шок его многочисленных подписчиков. Стриптизер опубликовал кадр, на котором демонстрирует во всем великолепии свою пятую точку. «Наел.... щеки», – коротко написал Глушко. 

Большая часть подписчиков резко высказалась по поводу новой фотографии Тарзана. Впрочем, нашлись и пользователи Сети с хорошим чувством юмора. Они объяснили, что свежий снимок – это троллинг и на нем изображена вовсе не попа стриптизера, а его колени в необычном ракурсе.

Наел....щеки)

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