Уже слишком! Новое фото мужа Наташи Королевой ввергло в шок

Наташа Королева и Сергей Глушко проводят время в Майами. У них там есть недвижимость. Жилище артистов находится в двух шагах от океана, поэтому Наташа и Сергей с завидной регулярностью делятся с поклонниками пляжными снимками.

Однако свежая фотография Глушко буквально ввергла в шок его многочисленных подписчиков. Стриптизер опубликовал кадр, на котором демонстрирует во всем великолепии свою пятую точку. «Наел.... щеки», – коротко написал Глушко.

Большая часть подписчиков резко высказалась по поводу новой фотографии Тарзана. Впрочем, нашлись и пользователи Сети с хорошим чувством юмора. Они объяснили, что свежий снимок – это троллинг и на нем изображена вовсе не попа стриптизера, а его колени в необычном ракурсе.