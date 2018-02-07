четверг, 8 февраля 2018 г.
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Фото: Анна Семенович смело обнажила грудь

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Анна Семенович

ФОТО: Scanpix

Анна Семенович обнажила грудь, чтобы рассказать фанатам о страхах и свободе.

Артистка не раз удивляла фанатов оригинальным выбором фото для иллюстрации своих записей в блоге. Анна любит устраивать провокации в своем блоге, публикуя откровенные снимки. На этот раз она возбудила мужскую часть аудитории своего блога. Певица выложила снимок, на котором ее грудь практически обнажена. В комментарии Семенович высказалась о свободе и страхах. Подписчики оценили намек и предложили ей полностью и бесстрашно освободить грудь, пишет 7d.org.ua.

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