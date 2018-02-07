Фото: Анна Семенович смело обнажила грудь

Артистка не раз удивляла фанатов оригинальным выбором фото для иллюстрации своих записей в блоге. Анна любит устраивать провокации в своем блоге, публикуя откровенные снимки. На этот раз она возбудила мужскую часть аудитории своего блога. Певица выложила снимок, на котором ее грудь практически обнажена. В комментарии Семенович высказалась о свободе и страхах. Подписчики оценили намек и предложили ей полностью и бесстрашно освободить грудь, пишет 7d.org.ua.