Ученые рассказали, как получить много секса и оргазмов

В ходе ежегодного опроса в Соединённых Штатах ученые выяснили, что молодые люди, избегающие употребления в пищу продуктов с глютеном, чаще ходили на свидания и больше занимались сексом.

Помимо прочего, из пяти тысяч опрошенных респондентов почти половина людей признались, что регулярно испытывают яркие сексуальные ощущения. Почти половина из тех, кто имеет регулярный качественный секс, — не употребляют в пищу глютеносодержащие продукты.