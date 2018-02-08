четверг, 8 февраля 2018 г.
Я обязательно постараюсь в Таллинн вернуться!

Екатерина Климова

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Ученые рассказали, как получить много секса и оргазмов

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Секс в душе

ФОТО: Scanpix

Для этого совсем не обязательно хорошо выглядеть или быть наследником миллиардера, пишет Life.ru.

В ходе ежегодного опроса в Соединённых Штатах ученые выяснили, что молодые люди, избегающие употребления в пищу продуктов с глютеном, чаще ходили на свидания и больше занимались сексом.

Помимо прочего, из пяти тысяч опрошенных респондентов почти половина людей признались, что регулярно испытывают яркие сексуальные ощущения. Почти половина из тех, кто имеет регулярный качественный секс, — не употребляют в пищу глютеносодержащие продукты.

При этом, по данным учёных, на сексуальные отношения влияют не только особенности личности, которые принято считать характером, но и политические взгляды. Однако не все виды сексуального удовольствия одинаково полезны: недавно учёные заявили, что мастурбация может быть опасна для здоровья.

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