Это ангел земной! Молчаливая кухарка из Китая сводит мир с ума

Все опубликованные 34 ролика посвящены бытовым делам, однако китаянка совсем не использует современные технологии и электрические приборы. Например, девушка сшила платье при помощи старинной швейной машинки с педалью. Героиня видео создает бумагу, макияж из цветов и даже натуральную краску для платья, а также много готовит.

Поклонники блогера предполагают, что она живет в глубокой провинции, пишет Lenta.

Успокаивающие ролики собирают более 100 тысяч просмотров каждый, несмотря на то, что ни в самих записях, ни в комментариях нет никаких инструкций, чтобы пользователи могли повторить ее рецепты самостоятельно.