Семь важных истин об отношениях, о которых стоит помнить

Любовь не соотносится со временем или вашими пристрастиями. Вы не сможете быть с тем, с кем вам уютно и ничего кроме. Вы можете твердить, что ваш идеальный партнер по жизни должен быть вашим лучшим другом, но, в итоге, выходите замуж за совершенно незнакомого вам мужчину, с которым познакомились на улице. Жизнь – забавная штука. Любовь – не всегда дружба, это совместимость, пишет Soulpost.ru.
Усилия в любви — далеко не все. Усилия важны в отношениях, но они – не составляют основу отношений. Независимо от того, насколько партнер старается, если вы не ощущаете к нему чувств, он не сможет сохранить связь с вами.
Последовательность в отношениях крайне важна. Вы не можете прикладывать максимум усилий, чтобы кого-либо добиться, а затем, когда вам это удастся, просто остановиться и ничего не делать. Потому что именно так вы, в конечном итоге, потеряете то, чего добивались.
Уважение. Если вы не можете уважать свою вторую половинку, то зачем остаетесь в отношениях с ней? Уважение к вам также должен испытывать и ваш партнер, иначе ради чего вы находитесь с ним? Ради самобичевания?
Доверие. Вы не можете любить кого-то и не доверять ему. Такие отношения долго не протянут.
Дружба. Лучшей основой долгосрочных отношений является дружба. У вас больше шансов на успех, если вы относитесь к своему парню как к лучшему другу. Вы рассказываете ему как прошел ваш день, смеетесь до коликов в животе, разговариваете до 3 часов ночи и не боитесь быть уязвимой рядом с ним. Вы можете показать ему темную сторону своей личности, потому что достаточно ему доверяете. Вы вовлекаете его в свои страсти и увлечения.
Общение. Не проводите ни дня без общения, будь это сообщение, SMS или звонок. Фраза «я скучаю по тебе» или обычная заинтересованность в том, как прошел его день – значат многое. Общение — ключ к успешным и счастливым отношениям.