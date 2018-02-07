среда, 7 февраля 2018 г.
Я обязательно постараюсь в Таллинн вернуться!

Екатерина Климова

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Уже завтра! Порталы Limon и Krasotka появятся на премьере фильма «Пятьдесят оттенков свободы» в Нарве, сюрпризы всем гарантированы!

Уже завтра! Порталы Limon и Krasotka появятся на премьере фильма «Пятьдесят оттенков свободы» в Нарве, сюрпризы всем гарантированы!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: limon.ee

Проведи вечер этого четверга в нарвском кинотеатре Apollo в компании с подружками и журналистами портала Limon.ee Эдгаром Гергель и Светой Карабут на премьерном показе самого сексуального фильма года – «Пятьдесят оттенков свободы». Эдгар и Света будут ведущими вечера. Это специальное мероприятие проходит при поддержке портала Krasotka.ee.

Apollo Kino и Krasotka.ee представляют: с подругой в кино!

Ждём вас в 8 февраля в кинотеатре Apollo Astri в Нарве!

В это время вам планируют показать провокационную, чувственную и страстную романтическую драму «Пятьдесят оттенков свободы»,

В зале состоятся розыгрыши отличных призов для всех посетителей, сюрпризы от «Улака Каунитар» и возбуждающие подарочки от наших партнеров.

Купите билет на сеанс ЗДЕСЬ!

Цена билета 7€.

С подругой в кино -  кинематографический вечер, в котором приветствуются все, кто ценит эксклюзивность, хорошую компанию и потрясающие развлечения!

Возьмите с собой подружек, приходите и проведите один приятный вечер в  кинотеатре Apollo Astri! 

О ФИЛЬМЕ:

Третья часть экранизации эротического бестселлера Э.Л. Джеймс, «Пятьдесят оттенков свободы», – это последний акт страстной и сложной амурной истории двух известных любовников. Когда Ана Стил встретила закомплексованного и порочного бизнесмена Кристиана Грея, между ними проскочила искра, которая навсегда изменила их жизнь. Заключительная часть трилогии начинается после свадьбы и медового месяца молодых.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ