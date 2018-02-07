Уже завтра! Порталы Limon и Krasotka появятся на премьере фильма «Пятьдесят оттенков свободы» в Нарве, сюрпризы всем гарантированы!

Проведи вечер этого четверга в нарвском кинотеатре Apollo в компании с подружками и журналистами портала Limon.ee Эдгаром Гергель и Светой Карабут на премьерном показе самого сексуального фильма года – «Пятьдесят оттенков свободы». Эдгар и Света будут ведущими вечера. Это специальное мероприятие проходит при поддержке портала Krasotka.ee.
Apollo Kino и Krasotka.ee представляют: с подругой в кино!
Ждём вас в 8 февраля в кинотеатре Apollo Astri в Нарве!
В это время вам планируют показать провокационную, чувственную и страстную романтическую драму «Пятьдесят оттенков свободы»,
В зале состоятся розыгрыши отличных призов для всех посетителей, сюрпризы от «Улака Каунитар» и возбуждающие подарочки от наших партнеров.
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Цена билета 7€.
С подругой в кино - кинематографический вечер, в котором приветствуются все, кто ценит эксклюзивность, хорошую компанию и потрясающие развлечения!
Возьмите с собой подружек, приходите и проведите один приятный вечер в кинотеатре Apollo Astri!
О ФИЛЬМЕ:
Третья часть экранизации эротического бестселлера Э.Л. Джеймс, «Пятьдесят оттенков свободы», – это последний акт страстной и сложной амурной истории двух известных любовников. Когда Ана Стил встретила закомплексованного и порочного бизнесмена Кристиана Грея, между ними проскочила искра, которая навсегда изменила их жизнь. Заключительная часть трилогии начинается после свадьбы и медового месяца молодых.