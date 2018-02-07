Уже завтра! Порталы Limon и Krasotka появятся на премьере фильма «Пятьдесят оттенков свободы» в Нарве, сюрпризы всем гарантированы!

Apollo Kino и Krasotka.ee представляют: с подругой в кино!

Ждём вас в 8 февраля в кинотеатре Apollo Astri в Нарве!

В это время вам планируют показать провокационную, чувственную и страстную романтическую драму «Пятьдесят оттенков свободы»,

В зале состоятся розыгрыши отличных призов для всех посетителей, сюрпризы от «Улака Каунитар» и возбуждающие подарочки от наших партнеров.

Купите билет на сеанс ЗДЕСЬ!

Цена билета 7€.

С подругой в кино - кинематографический вечер, в котором приветствуются все, кто ценит эксклюзивность, хорошую компанию и потрясающие развлечения!

Возьмите с собой подружек, приходите и проведите один приятный вечер в кинотеатре Apollo Astri!

О ФИЛЬМЕ: