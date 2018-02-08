Рейтинг самых самовлюбленных знаков Зодиака: вы тоже в этом списке?

9-е место — Весы

На 9-е место, не без труда, конечно, поднимаются Весы. Им, как всегда, еще не до конца понятно, обожают они себя или все-таки нет. Нет, конечно, Весы любят себя сильнее всех: и балуют, и вкусно кормят, и красиво наряжают. Но это не мешает им постоянно сомневаться в себе: «А все ли я делаю правильно? Может, я веду себя нагло и высокомерно? Может, я принижаю других? Может, я люблю себя больше, чем положено? Я точно на девятом месте? Наверное, стоит спуститься ниже. Хотя вряд ли я эгоистичное существо». Короче говоря, мысли Весов всегда заняты противоречиями. У них тяжелые отношения только с собой. А людей они любят, ценят и обожают.

8-е место — Близнецы

Самый мистический знак Зодиака — Близнецы. Эти герои-альтруисты занимают заслуженное 8 место, а все потому, что среди бесчисленных субличностей, в количестве которых они уступают разве что Билли Миллигану, у Близнецов есть та, которая отвечает за любовь к другим. Нет, вы не подумайте, что они себя принижают и не любят (еще как любят и ни в чем не ограничивают), просто со стороны это выглядит так, будто Близнецы родились с вмонтированным в них устройством самоуничтожения. Они целиком и полностью отдают себя другим, чтобы потом насладиться своим превосходством и незаменимостью.

7-е место — Водолей

На седьмом месте в списке самых эгоистичных Знаков Зодиака оказались Водолеи, которые сильнее всего в жизни мечтают жить свободно: в гармонии с миром и окружающими. Вы, скорее всего, не в курсе, но если бы мир выглядел так, как видит его Водолей, мы бы уже давно назначали его главой земного шара и заместителем Бога. Это, конечно, всего лишь мечты, но с фактом, что Водолеи любят этот мир больше, чем себя, не поспоришь.

6-е место — Стрелец

В центре нашего рейтинга — Стрельцы, которым каким-то чудесным образом удалось найти в жизни гармонию между любовью к себе и к миру. Они влюблены в себя до такой степени, что умеют получать от жизни все и не раздражают своими выходками других. Представителям этого Знака всегда удается находить золотую середину между «хочется» и «нужно». Если быть до конца честными, то Стрельцы были бы ужасно противными, будь они похожими на Дев, но с их набором качеств. Но всем нам повезло: Стрельцы — те, кто они есть, самые идеальные и дружелюбные создания.

5-е место — Овен