Рейтинг самых самовлюбленных знаков Зодиака: вы тоже в этом списке?

Любить себя никому не запрещается — это далеко не самое худшее чувство из всех возможных. Однако у некоторых знаков Зодиака самовлюбленность доходит до абсурда, пишет Cluber.
Астрологию интересуют даже такие вопросы, как самовлюбленность по знаку Зодиака, ведь эта черта многое говорит о личности своего обладателя. В этот рейтинг попали те, кто любит себя больше всего на планете. Винить таких людей бессмысленно: они родились эгоистами. Однако перед вступлением в отношения с ними с этим гороскопом все же стоит ознакомиться. Ведь никто не хочет прожить свою жизнь на скамейке запасных, постоянно закатывая глаза от выходок самовлюбленного партнера.
12-е место — Рак
Ракам, так сказать, любить себя не к лицу: ну что за глупости вы говорите? У них же дети не кормлены, муж (или жена) не одеты, простыни не постираны, цветы не политы, собаки не выгуляны. «Я — это самая последняя буква в алфавите», — твердо заявляют Раки и с головой отдаются служению во благо счастья тех, кого они приручили. Любовь к себе Ракам не чужда, просто ценят они себя лишь тогда, когда все вокруг ценят их, вот и вся правда. Но упоминать об этом при Раках все же не стоит, если не хотите скандала из раздела: «Да что ты вообще знаешь об этой жизни?».
11-е место — Дева
В Девах напрочь отсутствует эгоизм, правда, это долгое время остается незамеченным. В первую очередь Дева думает о том, как будет лучше другим, а потом уже о себе. Чаще всего близкие люди, которые разгадали предназначение Дев, начинают с жалостью смотреть на них, но это они, конечно, зря: с самолюбием у Девы все отлично. Пока вы думаете, что Дева жертвенно отдает свою жизнь во имя вашей, Дева одним взмахом ресниц решает все ваши глобальные проблемы. Ну а потом, как водится, поощряет себя за то, что в очередной раз спасла мир. Да, не все герои носят плащи, и речь тут именно о Девах. Они даже вознаграждают себя по-особенному — замыкаются в себе, точнее, в недрах своего непостижимого разума. Там им лучше всего отдыхать от постоянных и ничтожно мелких проблем, которые придумывают себе люди не их ранга.
10-е место — Козерог
Козерог — цельная личность, а потому ни за что не изменяет своим привычкам, жизненным убеждениям, политическим взглядам, и чужое мнение его не касается. Такие люди не нарушают правила, всегда выполняют обещания, несут ответственность за других и любят всем сердцем. Конечно, любят они за что-то конкретное. Весь земной путь Козерога похож на усилие достичь «золотых стандартов» и задобрить своего внутреннего строгого судью с завышенными требованиями. А это вам не шутки. Если Козерог поклялся любить вас и только вас, он будет любить вас так сильно, что все спутники слетят с орбит. Ну а если нет, то нет.
9-е место — Весы
На 9-е место, не без труда, конечно, поднимаются Весы. Им, как всегда, еще не до конца понятно, обожают они себя или все-таки нет. Нет, конечно, Весы любят себя сильнее всех: и балуют, и вкусно кормят, и красиво наряжают. Но это не мешает им постоянно сомневаться в себе: «А все ли я делаю правильно? Может, я веду себя нагло и высокомерно? Может, я принижаю других? Может, я люблю себя больше, чем положено? Я точно на девятом месте? Наверное, стоит спуститься ниже. Хотя вряд ли я эгоистичное существо». Короче говоря, мысли Весов всегда заняты противоречиями. У них тяжелые отношения только с собой. А людей они любят, ценят и обожают.
8-е место — Близнецы
Самый мистический знак Зодиака — Близнецы. Эти герои-альтруисты занимают заслуженное 8 место, а все потому, что среди бесчисленных субличностей, в количестве которых они уступают разве что Билли Миллигану, у Близнецов есть та, которая отвечает за любовь к другим. Нет, вы не подумайте, что они себя принижают и не любят (еще как любят и ни в чем не ограничивают), просто со стороны это выглядит так, будто Близнецы родились с вмонтированным в них устройством самоуничтожения. Они целиком и полностью отдают себя другим, чтобы потом насладиться своим превосходством и незаменимостью.
7-е место — Водолей
На седьмом месте в списке самых эгоистичных Знаков Зодиака оказались Водолеи, которые сильнее всего в жизни мечтают жить свободно: в гармонии с миром и окружающими. Вы, скорее всего, не в курсе, но если бы мир выглядел так, как видит его Водолей, мы бы уже давно назначали его главой земного шара и заместителем Бога. Это, конечно, всего лишь мечты, но с фактом, что Водолеи любят этот мир больше, чем себя, не поспоришь.
6-е место — Стрелец
В центре нашего рейтинга — Стрельцы, которым каким-то чудесным образом удалось найти в жизни гармонию между любовью к себе и к миру. Они влюблены в себя до такой степени, что умеют получать от жизни все и не раздражают своими выходками других. Представителям этого Знака всегда удается находить золотую середину между «хочется» и «нужно». Если быть до конца честными, то Стрельцы были бы ужасно противными, будь они похожими на Дев, но с их набором качеств. Но всем нам повезло: Стрельцы — те, кто они есть, самые идеальные и дружелюбные создания.
5-е место — Овен
Овны вошли в пятерку самых несносных Знаков Зодиака, и причин тому несколько. Во-первых, Овны любят себя, во-вторых, они страдают завышенной самооценкой. Точнее сказать, не страдают, а упиваются: «Да, я просто король, и мир не был бы таким идеальным, не будь в нем меня». Если вы не пытаетесь изменить Овна, то с ним даже можно жить рядом долго и счастливо: он задаром протопчет вам тропинку в светлое будущее. Однако если слепо идти за Овном, то внезапно можно заметить, что двигаетесь вы в самую непроглядную тьму. А все потому, что бешеного Овна не сбить с пути: ему все равно, куда идти, так что намотайте это на ус.
4-е место — Телец
Телец, как ни странно, один из самых эгоистичных Знаков, но до лидирующей тройки все же не дотянул. Все потому, что надежда на него еще есть. Представители этого Знака — ужасные себялюбцы, но при этом они готовы самоотверженно снять с себя последнюю рубаху и протянуть ее ближнему. Один нюанс: это ближний должен — нет, обязан — обожать Тельца неподдельно и безнадежно, тогда Телец поможет. Не хотите любить Тельца? Что ж, сохраняйте дистанцию, всякие нахлебники ему не нужны.
3-е место — Рыбы
Рыбы получили бронзу, потому что они не то чтобы влюблены в себя — о нет! Это слишком скучно! Они в себе души не чают. Причем так сильно, что это сводит с ума всех вокруг. В мире есть то, за чем можно наблюдать вечно: как течет вода, как горит огонь и как Рыбы любуются собой. Будьте осторожны: им известно свое оружие, и при необходимости они могут пустить его в ход: вы влюбитесь в них насмерть и будете страдать всю свою жизнь, потому что типичная Рыбка взаимностью не отвечает. Все просто: ее сердце переполнено сильными чувствами к себе. Зато Рыбы в этой любви верны, так что забрасывайте удочки: когда у вас еще появится шанс связать свою жизнь с человеком, который никогда не изменяет?
2-е место — Лев
Вот это поворот! Ужасные эгоисты и короли самолюбия топчутся на каком-то втором месте? Они привыкли приходить в гости или на вечеринку по красной дорожке, терпеть поклоны и овации публики и даже слушать, какие они классные и как у них все здорово получается, но на втором месте они быть не привыкли. Спрашивается, с какой стати серебро, а не золото? А все потому, что, будь Львы прожженными эгоистами, они бы этого не замечали. Так что не такие уж они и самовлюбленные, как всем рассказывают.
1-е место — Скорпион
А вот и он — герой нашего времени! Вынесите золотую медаль Скорпиону, и забудем обо всем. Честно сказать, нам даже неловко, потому что объяснить, каким образом Скорпионы оказались на первом месте, невозможно. Поэтому мы промолчим, добавив лишь, что представители всех знаков Зодиака, а также эта статья, вся астрология, звезды, Солнечная система и вообще целая Вселенная — всего лишь грязь под ногами Скорпиона. Так или иначе, сам Скорпион в это безоговорочно верит, а спорить с ним бесполезно.