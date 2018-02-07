Как, простите? Самая младщая из сестер Карадшян раскрыла имя новорожденной дочери

Модель Кайли Дженнер из семьи Кардашян сообщила, что новорожденную девочку назвали Сторми Вебстер. Об этом она написала в своем инстаграме.
Ранее модель рассказала о рождении ребенка. Роды прошли 1 февраля, однако Дженнер сообщила об этом лишь трое суток спустя, пишет Газета.ру.
Буквально имя переводится как «бушующая». И это даже круче, чем назвать дочь, как Ким (37), «Чикаго». Фамилию девочка получила от отца.
Напомним, что в последнее время отношения Кайли и ее бойфренда не ладились. Ранее источник, приближенный к семье Дженнер, говорил, что она рассталась с Трэвисом.
Влюбленные поссорились на фоне многочисленных измен со стороны молодого человека. Сообщалось, что мужчина даже переспал с ее лучшей подругой. Семья поддерживала Кайли во всеми очень за нее переживала. Однако судя по тому, что после появления на свет Сторми Кайли опубликовала трогательный ролик с бойфрендом в своем Instagram, рождение дочери укрепило их отношения.