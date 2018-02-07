среда, 7 февраля 2018 г.
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В любом случае, я ориентирована на российскую эстраду и русскоговорящую публику. Не вижу смысла исполнять западные песни в России.

Инна Литвин

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  • Как, простите? Самая младщая из сестер Карадшян раскрыла имя новорожденной дочери

Как, простите? Самая младщая из сестер Карадшян раскрыла имя новорожденной дочери

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ФОТО: Instagram/Instagram

Модель Кайли Дженнер из семьи Кардашян сообщила, что новорожденную девочку назвали Сторми Вебстер. Об этом она написала в своем инстаграме.

Ранее модель рассказала о рождении ребенка. Роды прошли 1 февраля, однако Дженнер сообщила об этом лишь трое суток спустя, пишет Газета.ру.

Буквально имя переводится как «бушующая». И это даже круче, чем назвать дочь, как Ким (37), «Чикаго». Фамилию девочка получила от отца.

Напомним, что в последнее время отношения Кайли и ее бойфренда не ладились. Ранее источник, приближенный к семье Дженнер, говорил, что она рассталась с Трэвисом.

Влюбленные поссорились на фоне многочисленных измен со стороны молодого человека. Сообщалось, что мужчина даже переспал с ее лучшей подругой. Семья поддерживала Кайли во всеми очень за нее переживала. Однако судя по тому, что после появления на свет Сторми Кайли опубликовала трогательный ролик с бойфрендом в своем Instagram, рождение дочери укрепило их отношения.

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