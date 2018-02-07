Как, простите? Самая младщая из сестер Карадшян раскрыла имя новорожденной дочери

Ранее модель рассказала о рождении ребенка. Роды прошли 1 февраля, однако Дженнер сообщила об этом лишь трое суток спустя, пишет Газета.ру.

Буквально имя переводится как «бушующая». И это даже круче, чем назвать дочь, как Ким (37), «Чикаго». Фамилию девочка получила от отца.

Напомним, что в последнее время отношения Кайли и ее бойфренда не ладились. Ранее источник, приближенный к семье Дженнер, говорил, что она рассталась с Трэвисом.