Агутин показал очаровательную дочку

Леонид Агутин порадовал своих поклонников неожиданным видео. Музыкант выложил новую публикацию в Instagram, пишет Дни.ру.
На ролике запечатлена дочка артиста, Лиза Варум. Она играет на гитаре и поет песню на английском. "Дочь", – кратко пояснил Агутин. Подписчики звезды не были столь лапидарны: они засыпали девушку и ее отца комплиментами, бурно выражая свой восторг и восхищение талантом Лизы. Многие подметили, что девушка очень похожа на Леонида.
"Красавица...(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Примечание редакции)", "Копия папа", "Ребенок взял самое лучшее от родителей", "Очень красивая девочка. И талантлива", "Достойная дочь своих родителей... ген гвоздем не забьешь!", "Срочно на "Голос"!", – писали восхищенные пользователи.
Некоторые любопытствовали, способна ли Лиза Варум красиво петь не только на английском, но и на русском языке. "Интересно послушать что-нибудь на русском)", "Я вот не понимаю какого хрена все начинают петь по иностранному??????? Вы что **** все в душе американцы, англичане??????? Что здесь здорово??????? Вроде родной язык русский. Вам это нахрена???????", "А на русском языке поет?", – возмущались некоторые пользователи.
Леонид Агутин, без сомнения, очень любит свою дочь и гордится ей. Лиза Варум с 2003 года живет в Майами. Там девушка создала рок-группу Without Gravity, с которой выступает на концертах в школах. Она пишет музыку для своего коллектива, играет на гитаре. Агутин переживает за девушку. Так, в сентябре 2017 года на Майами обрушился ураган Ирма, и Леонид буквально места себе не находил, волнуясь за дочь.