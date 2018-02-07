Агутин показал очаровательную дочку

На ролике запечатлена дочка артиста, Лиза Варум. Она играет на гитаре и поет песню на английском. "Дочь", – кратко пояснил Агутин. Подписчики звезды не были столь лапидарны: они засыпали девушку и ее отца комплиментами, бурно выражая свой восторг и восхищение талантом Лизы. Многие подметили, что девушка очень похожа на Леонида.

"Красавица...(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Примечание редакции)", "Копия папа", "Ребенок взял самое лучшее от родителей", "Очень красивая девочка. И талантлива", "Достойная дочь своих родителей... ген гвоздем не забьешь!", "Срочно на "Голос"!", – писали восхищенные пользователи.

A post shared by Леонид Агутин (@agutinleonid) on Feb 6, 2018 at 6:14am PST

Некоторые любопытствовали, способна ли Лиза Варум красиво петь не только на английском, но и на русском языке. "Интересно послушать что-нибудь на русском)", "Я вот не понимаю какого хрена все начинают петь по иностранному??????? Вы что **** все в душе американцы, англичане??????? Что здесь здорово??????? Вроде родной язык русский. Вам это нахрена???????", "А на русском языке поет?", – возмущались некоторые пользователи.