Доброе утро: гороскоп на 7 февраля подскажет, как нужно провести этот день!

Позитивные тенденции очень сильны, день обещает быть интересным и приятным. Единственное, что настоятельно рекомендуют звезды – бережно относиться к своему здоровью и не испытывать свой организм на прочность, поскольку вероятность недомоганий все же существует. Общение между друзьями и родственниками будет исключительно приятным, а объединение усилий поможет быстро справиться с делами и решить проблемы.
Активное участие в общественной жизни поможет не только интересно и с пользой провести время, но и завязать многообещающие знакомства. Влюбленным легко достичь взаимопонимания, ведь даже наиболее эмоциональные из них руководствуются, в первую очередь, логикой и здравым смыслом, пишет Дворец.
Овен
Овны рискуют столкнуться с проблемами в личной жизни, если слишком поспешно откажутся от давно избранной линии поведения и попытаются сразу одержать верх над всеми своими недостатками. Оставайтесь собой, но прислушивайтесь к мнению любимого человека; сфера романтических отношений – не лучшее место для проявления революционных настроений.
Порадуют денежные поступления, покупки и инвестиции обещают быть удачными. Вам представится возможность порадовать родственников, сделать нечто чрезвычайно полезное для всех членов семьи. Удачный день для посещения салона красоты и обновления гардероба, а также для проведения оздоровительных процедур.
Телец
Тельцы более обычного требовательны к себе и окружающим, что позволяет успешно реализовать все начинания, но не слишком хорошо сказывается на отношениях. Старайтесь избегать резкой критики в адрес любимого человека, даже если его поступки и высказывания кажутся вам совершенно неуместными; замечания должны быть корректными и тактичными, а обсуждать проблемы лучше наедине.
Родственники наверняка поймут вас и придут на помощь, если в этом возникнет необходимость. Приятными и интересными будут встречи с друзьями, возможно появление идей, реализация которых будет способствовать улучшению финансового положения.
Близнецы
В жизни Близнецов происходят перемены, пока не слишком значительные, но уже позволяющие оценить тенденции, которые набирают силу. Этот день связан с расширением круга общения; особенно удачными и многообещающими обещают быть знакомства с жителями других городов и стран. Поездки не только доставят удовольствие, но и натолкнут на интересные и многообещающие идеи.
Выбирая между разными вариантами проведения досуга, отдайте предпочтение не большой и шумной компании, а тесному кругу близких друзей. Появится возможность улучшить семейные и романтические отношения, решить накопившиеся проблемы. Воздержитесь от крупных покупок, аккуратно обращайтесь со сложной техникой.
Рак
Раки смогут изменить к лучшему личную жизнь, наладить отношения с любимым человеком, помириться после ссоры. Вероятность новых знакомств, в том числе и романтических, особенно высока у путешественников и тех, кто много времени проводит в разъездах; да и счастливым в любви Ракам не повредят смена обстановки и новые впечатления.
Финансовая ситуация не слишком хороша, придется снова задуматься о том, все ли планируемые расходы так уж необходимы. Родственники и друзья охотно придут вам на помощь, но вы поступите мудро, если предпочтете справиться с ситуацией самостоятельно. Однако это вовсе не значит, что следует отказываться от подарков и знаков внимания, на которые ваши близкие сегодня удивительно щедры!
Лев
Снижение жизненного потенциала делает обычно уверенных в себе Львов чувствительными и неуравновешенными, заставляет тревожиться из-за пустяков и не на шутку беспокоиться о том, что подумают о них окружающие. Лучший способ избавиться от всех этих проблем – общение с доброжелательно настроенными людьми, например, старыми друзьями, которые наверняка воздержатся от обидных замечаний и язвительных высказываний.
Родственники и любимый человек, к сожалению, не столь снисходительны, поэтому ладить с ними довольно трудно. Постарайтесь найти занятие, которое заинтересует всех – это, по крайней мере, отвлечет близких от обсуждения ваших мнимых недостатков.
Дева
Девам следует воздержаться от расходов, в особенности – незапланированных. Поверьте, вещи, которые сегодня кажутся вам совершенно необходимым, не оправдают ваших ожиданий и вскоре будут забыты. Нежелательно слепо следовать советам, исходящим от малознакомых или просто не слишком близких людей, поддаваться чужому влиянию, позволять манипулировать собой. Вам пойдут на пользу путешествия и поездки, позволяющие расширить кругозор.
Близкие люди оценят ваше внимание и заботу, не останутся равнодушными к высказанным пожеланиям и просьбам. В романтических отношениях существуют проблемы, но вы наверняка найдете способ преодолеть их, если подойдете творчески к решению этой непростой задачи.
Весы
Не стоит браться за сложные дела – позвольте себе расслабиться, ограничьтесь решением мелких проблем и неутомительными занятиями. Жизненный потенциал снижен, возможны недомогания и перепады настояния. Высока вероятность импульсивных поступков, решений, принятых под влиянием момента. Далеко не всегда ваши действия будут приводить к ожидаемым результатам; вы убережете себя от разочарований, если последуете совету опытного человека.
Напряженность в отношениях с родственниками нарастает постепенно, и если в первой половине дня достижение компромисса еще возможно, то вечером избежать ссор и конфликтов вряд ли удастся. Постарайтесь провести больше времени в обществе любимого человека, не заставляйте своего избранника ревновать или чувствовать себя забытым.
Скорпион
Сложный день с точки зрения общения. И дружеские встречи, и романтические свидания, которые вы запланировали, могут принести лишь разочарование; вы поступите мудро, если не станете ожидать слишком многого и сосредоточитесь на приятных мелочах, недостатка в которых не будет. Многими представителями знака овладеет стремление к странствиям и путешествиям – причин ему сопротивляться нет, звезды обещают, что дорога будет легкой и приятной.
Хорошим способом поднятия настроения является также посещение вечеринок, праздников и увеселительных заведений. При этом следует отдать предпочтение не слишком дорогостоящим развлечениям – финансовая ситуация сейчас не слишком хороша.
Стрелец
В отношениях с любимым человеком и членами семьи могут возникнут серьезные проблемы. Как бы вы ни старались найти общий язык, на какие бы уступки ни шли, прийти к единому мнению не удастся, а достигнутое равновесие будет весьма шатким. Ищите утешение в полезных делах – даже столь неромантическое занятие, как уборка квартиры, способствует улучшению настроения и появлению интересных идей.
Строя планы, не забывайте уделять внимание деталям – сегодня вы многое сможете предусмотреть. Можно заниматься решением финансовых вопросов, делать крупные покупки, приобретать вещи, предназначенные лично для вас: одежду, украшения, аксессуары.
Козерог
Козерогам не стоит трудиться в поте лица – этот день куда больше подходит для отдыха, развлечений и общения, чем для упорной работы, пусть и очень полезной. Отложите несрочные дела и договоритесь о встрече со старыми друзьями, позовите гостей, устройте романтической свидание. Сегодня вам присуща уникальная способность радовать близких людей, и этим стоит воспользоваться.
При участии родственников вы сможете преодолеть любые домашние трудности, а дети не только внимательно выслушают ваши наставления, но и последуют им. Можно делать небольшие покупки, а вот начало ремонта или обновление интерьера лучше отложить.
Водолей
Водолеи проведут этот день очень хорошо, если не попытаются посвятить его решению глобальных проблем. Прислушайтесь к собственным желаниям, и вы поймете, что для их воплощения в жизнь вовсе не нужно обладать сверхъестественными силами. День складывается из многочисленных мелочей, событий, каждое из которых само по себе незначительно, но играет роль в формировании общей картины.
Благоприятна финансовая ситуация, вы можете позволить себе незапланированную развлекательную поездку или какое-то экзотическое развлечение. Семейные отношения полны доверия и тепла, влюбленные смогут прийти к единому мнению даже по тем вопросам, которые раньше вызывали многочисленные разногласия.
Рыбы
День будет приятным и интересным. Единственное, от чего звезды настойчиво советуют вам воздержаться – это посещение многолюдных собраний, шумных вечеринок. Очень хорошо пройдут семейные праздники и романтические свидания, вы не только сможете порадовать близких людей, но и сами получите массу позитивных эмоций.
Найдется время и для того, чтобы заняться делами, давно требующими внимания. Финансовая ситуация благоприятна, можно покупать мебель и предметы интерьера, сложную технику. Отличное настроение и оптимистический взгляд на жизнь многократно усиливают присущее вам обаяние, увеличивая вероятность новых знакомств и увлечений.